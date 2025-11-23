低收视高讨论的宝藏节目！《Perfect Glow》靠「这三人」逆袭

tvN 全新真人实境秀《Perfect Glow》虽然收视率「一路往下掉」，从首播的 1.1% 直接跌到第二集的 0.8%，成绩有点小惨烈，但讨论度反而越烧越旺，被不少网友称为「低收视、高兴趣」的隐藏综艺，意外挺好看、蛮值得追。

《Perfect Glow》主打「K-Beauty 进军纽约」的概念，由罗美兰、朴敏英、朱钟赫领军，带著韩国顶尖的发型与美妆专家们，远征纽约曼哈顿开出韩式美容院。 这是韩国首度推出的 K-Beauty 全球实境秀，卡司还包括 Cha Hong、Leo J、Pony，从明星度、专业度到综艺感都兼具，让节目一开播就在社群上话题不断。



其中最吸睛的莫过於三位演员在节目里「转职成功」，各自找到完全不同於本业的「第二职业」。 罗美兰成为《DANJANG》的 CEO，被大家昵称为「拉 CEO」。 她是店里客人第一眼会看到的人，亲切、有距离感零公害的笑容超加分，加上她每天都会穿著重新诠释韩国传统元素的时尚造型上班，被网友笑称「今日穿搭比客人还抢眼」。 她对员工展现妈妈式领导力，是店里真正的精神支柱。



朴敏英则在节目里担任美容谘询室长，第一天就被封为「K-Beauty 本人」。 不只专业、细腻又温柔，还非常会听客人说心事，整个人散发著「你交给我就对了」的气场。 更有趣的是，她像行走百宝袋一样什么都能掏出来，节目组直接给她「多拉A敏」的称号，完全名副其实。



而朱钟赫则直接从《非常律师禹英禑》中的精英男，180度反差变身「洗发小哥」！为了节目他还苦练两个月洗发技术，虽然手艺还是略带生涩，但凭著可爱反应、聪明小机灵与超温柔的说话方式，客人都被他哄得超放松。 他也成为店里的「万能小帮手」，哪里缺人立刻补位，存在感满满。



虽然收视成绩不算漂亮，但节目节奏轻松、内容真实又带暖意，被不少韩网友推荐「越看越上头」。 有兴趣的观众可以锁定每周四晚间 10 点 40 分播出，说不定会被这间纽约韩式美容院的日常给圈粉。

