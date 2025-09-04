《黑白大厨2》抱著白种元的风险勇敢前行！Netflix总监正面回应：「如何评价就交由观众来判断了」

官方近期举行了「Netflix 综艺节2025」活动，平台的超人气项目《黑白大厨：料理阶级战争2》决定与白种元一同前进，也进一步说明了他们做这个决定的顾虑。

2日下午，首尔市钟路区JW万豪酒店举办了「Netflix 综艺节2025」。现场包括 Netflix 总监刘基焕，以及黄瑟佑PD、张浩基PD、金学慜PD、金宰元PD、郑钟然PD、李素敏PD、金鲁恩PD 等多位制作人出席（名字皆为音译），分享了各种Netflix代表性综艺节目的相关内容。

其中，特别是去年备受欢迎的《黑白大厨2》介绍环节，更是吸引了现场所有目光。



《黑白大厨：料理阶级战争》将以第二季更强势回归。这档节目描述被称为「黑汤匙」的民间高手厨师，向被视为韩国顶级「白汤匙」明星厨师发起挑战，展开100名厨师之间的阶级战争。它曾创下 Netflix 韩国综艺首次连续三周登上 Netflix 全球非英语节目 TOP 10 第一名的辉煌纪录。节目中厨师们的店也都因此大排长龙，一位难求，成为各大节目争相邀约的萤幕宠儿。



然而，尽管节目大获成功，担任评审的白种元却卷入争议。身兼料理研究家与企业家的他，所经营的 The Born Korea 公司，因涉嫌违反《食品卫生法》、《食品标示广告法》、《关税法》、《农地法》、《畜产品卫生管理法》等多项法规而被调查。由於白种元的风波，The Born Korea 的加盟店主也受到波及。



这使得白种元过去在节目中累积的正面形象大幅受损。他在5月6日发表道歉声明，表示「除了目前正在拍摄的节目外，将中断所有演艺活动」，并称「今后将不再以艺人身份，而是以企业家白种元的身分，专注於 The Born Korea 的成长」。

然而《黑白大厨2》仍决定继续与白种元合作。当天刘基焕总监表示：「考虑到作品相关的人员数量庞大，影响范围极广，包括参赛的100名厨师和近400名工作人员，因此最终决定如期播出。至於如何评价就交由观众来判断了。」



对此，网友们对於在争议后仍强行拍摄、并让白种元出镜的决定发出质疑，认为不应拿其他工作人员当作挡箭牌。也有人认为应将争议与节目本身分开看待。如今观众的反应两极，最终《黑白大厨2》将走向何种结局，备受瞩目。第二季也预计在今年的12月上线。

