李顺载逝世，《High Kick》「膝下子孙」郑埻夏、申智、丁一宇、徐敏静、朴敏英悲伤悼念

现役最高龄演员、韩国演艺圈大家长李顺载11月25日逝世，他主演的代表作之一，情境长情喜剧《不可阻挡的High Kick！》，和他共事、扮演他膝下子孙或子孙另一半的演员们，纷纷悼念。

*扮演他妻子的「老搭档」罗文姬悼念内容可见：

‎〈「国民爷爷」李顺载逝世享寿91岁，《High Kick》老搭档罗文姬沉痛追忆：「说好还要一起演戏...」〉

扮演他儿子「李俊河」的郑埻夏（郑俊河），於YouTube频道上传一张黑白的剧中截图发文，表示为哀悼「老师」，频道停更一日。「今天要告诉大家一个令人惋惜的消息。听闻李顺载老师去世的消息，我深感悲痛。透过和老师一起呼吸的珍贵缘分所见到的，是老师在片场一直热情地对待我，真心疼爱后辈的模样，记忆犹新。要送走一生为韩国话剧和电视界献身的巨大星星，感到非常遗憾且心情沉重。衷心祝愿李顺载老师安息。祝您安眠。」李顺载出殡当日，郑埻夏亦现身送行。



以本名演出，扮演李顺载二儿子「李民永」（崔民永 饰）前妻的高耀太成员申智，就算剧中离婚、就算下戏，她仍喊李顺载「爸爸」。她上传《High Kick》十周年时，和李顺载一同上节目《Radio Star》的画面，她说：「担心我会不会受伤心里不舒服，在我们相处的每一个瞬间，您总是那么爱护我、那么照顾我，这份温暖而感恩的心情，我终身不会忘记。祝您安息，再次感谢您，爸爸。」



饰演郑埻夏的二儿子、李顺载二孙的丁一宇，发布两不同时期和李顺载的合照，显见多年来还有联络，但似乎遗憾没能更密切相处。他写下：「作为一名演员迈出第一步的那个瞬间，能够和老师您一起度过，我由衷感到光荣。我会将您教导的话语和那份心意铭记在心，未来的道路上也会不断覆思索、不断精进。没能来得及拜访，时光就这样流逝，我感到非常抱歉。深深感谢您这段时间给予的所有恩惠。祈祷您平静安息。我爱您，爷爷。」



《High Kick》是丁一宇出道作，也是让丁一宇崭露头角的重要作品，让他拿下《MBC演艺大赏》男子新人奖。他和郑埻夏都参与了李顺载告别式与出殡，媒体拍摄的照片可见丁一宇泪流不止。



同样本名演出，扮演李顺载二儿子李民永女友的徐敏贞（又译徐敏静），找出了许多和李顺载同框的照片说：「2006年的《High Kick》中，能和李顺载老师演出同一部作品，这是多么值得骄傲的事情。能在同一个画面里演戏，对我来说简直就像做梦。」

「即便现在平凡度日，每次在电视上见到老师时，对您总是对每位资浅的后辈给予照顾、鼓励，还有总是温暖迎人的仁慈微笑历历在目。我也总是向女儿炫耀、提起您，但现在再也无法再见，感到非常伤心。在您漫长的演技生涯中，应该见过了无数的人，但您珍惜并记得任何小小的缘分，总热情的欢迎我们。尊敬且会长久记得老师温暖的模样，非常感谢您。」



饰演李顺载长孙「李民豪」（金彗星 饰）女友「姜友美」的朴敏英，限时动态发了黑色丝带写：「从我的出道作《High Kick》开始，到后来每次在电视台相遇时，总是会紧紧拥抱我，并教导我许多事情的李顺载老师，我会永远记得您，谢谢您。」



《不可阻挡的High Kick！》首播时创造高收视率，是许多韩国民众心中经典且爱回味的情境喜剧，李顺载的殒落，也代表著剧中的灵魂人物、一家之主「爷爷」的消逝，使喜爱这部剧的观众更加不舍得。



