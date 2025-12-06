被全网催增肥！39岁朴敏英近况曝「脸肉回来了」，粉丝狂喜

女星朴敏英最近在日本神户度假时公开了一系列温泉自拍与冬季造型照，展现健康又自然的状态，让粉丝超开心。

朴敏英於日前通过个人SNS分享：「今天在神户玩得超开心！我们亲爱的小豆豆们（粉丝们）明年见~」并附上多张日本旅行美照。 第一张照片中她泡完温泉后头上缠著毛巾，在酒店浴室穿著浴袍自拍，几乎素颜的自然妆容搭配灿烂笑容，整体散发出健康感。



她还公开了冬季白色造型照，穿著露肩针织上衣搭配毛毛细节裙，优雅又温暖。 虽然依旧维持纤细身材，但脸部线条与手臂肌肤都更饱满自然，比过去极端节食时的骨感模样看起来更健康。 粉丝纷纷留言：「状态看起来很好」、「现在的你最美」、「有肉感气质更高级了！」、「终於长肉了」等。

现年39岁的朴敏英身高164cm、体重47公斤。 之前为诠释《和我老公结婚吧》中因病暴瘦的角色曾进行过极端节食，体重一度掉到37公斤，「纸片人」形象引发粉丝担忧。 如今她稳定维持健康身材，粉丝也安心不少。



此外，朴敏英目前也活跃於 tvN 生活美妆节目《Perfect Glow》，与罗美兰一同在纽约曼哈顿经营韩式美妆店「DANJANG」，将K-Beauty推向国际，表现受到观众肯定。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻