《AAA 2025》完整名单出炉，当天上百韩星都在台湾！隔日《ACON》甚至还没公布完！

即将在台湾高雄举行的韩国知名颁奖典礼「AAA」（Asia Artist Award，《AAA 2025》昨（1）日已宣布完出席阵容，名单上的演员和爱豆不仅是炙手可热的大势，还相当多组，达百位以上韩星要来！

细数《AAA 2025》名单，MC是李俊昊与张员瑛，出席演员有朴宝剑、IU、金裕贞、李伊庚、李浚荣、林润娥、车珠英、惠利、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健（日本演员）、严志媛、李浚赫、崔代勋和秋泳愚。



歌手则有RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA（CHANMINA为日本饶舌歌手）、KISS OF LIFE、JJ Lin林俊杰（新加坡籍歌手）、YENA崔睿娜、CORTIS、KickFlip及QWER。



加上当日在台北开演唱会的NCT DREAM、ZEROBASEONE（ZB1），Threads上有神人网友整理出当天来台的韩星与日星，共多达152人！底下已有网友计画好要去附近晃晃试图巧遇明星，也有其他网友想到那几天高雄机场接机应该会塞爆、交通会打结……等等。



更狂的是，本届《AAA》为庆祝十周年里程碑，隔日还有《ACON》演唱会，尚未知演出名单是否和《AAA》重叠，但今（2）日公开MC，‎全阵容多了i-dle舒华！若7日名单还有增加，人数很可能就会再往上加呢！



《AAA 2025》、《ACON 2025》就在12月6日、12月7日於高雄国家体育场（原高雄世运主场馆），所有消息均以官方为主：



