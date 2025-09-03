【韩网热门】真的要笑晕在评论区了！疯王vs得势宠妃：第二个设定更有趣

如果你是罗PD综艺的忠实观众，一定看过《新西游记》，这个集各类笑料为一体的节目直接打开了韩综新大门。

每季必追的各位姐妹们，大家还记得《新西游记6》中的这一幕吗？ P.O和哥哥殷志源挽著胳膊亲密坐在一起的场景，韩国网友称之为「疯王vs得势的宠妃」，那么问题来了，在你看来是「疯王殷志源 vs 得势的宠妃P.O」还是「疯王P.O vs 得势的宠妃殷志源」呢？



韩国网友评论：

1 1感觉是要从旁支拉一个人出来拨乱反正，2 则...... 应该会是王朝更替

2. 2明显就是国运已尽

3. 1 像是浪漫古装片， 2 像是历史特辑——王朝灭亡那种

4. 2 看看那眼神，P.O眼里根本没有气魄，灵魂都被掏空了 ᄏᄏᄏᄏ被殷志源玩弄於股掌之间

5. 2 P.O已经是憨憨王了 再看看殷志源的微笑 完全是得势的宠妃啊

6. 2 世子大概6~7岁左右的时候，感觉这小子当了王之后王朝就要结束了

7. 2太过了啊，王真的是医学上所指的那种疯了的感觉

8. 不过1感觉国家还能运转下去，2是王朝末期

9. 国家要完蛋了

10. 2 真的像国家马上要完蛋一样呢ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

11. 1是王把宠妃玩弄於股掌，需要的时候会果断裁决的类型，没意思。 2更有趣ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

12. 1 王还有正常的可能性 ，有可能是装疯， 国家还能运转，2简直充满了亡国之兆，这个国家现在要完了啊 ，国运已尽的感觉

13. 2是王疯了也不是一般的疯

14. 2 啊，革命要来了

15. 2 得势的宠妃就得有毒辣劲儿才行

16. 1是王在装疯并监视著谁在祸国的感觉，2是国家已经完了ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

17. 1感觉王好像有什么算计，2感觉真的出大事了ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ 但1的构图感觉更有安定感，所以我选1

18. 两个都行呢 ᄏᄏᄏ 1 不知道何时会爆发的疯王和纯真美的实权宠妃; 2 P.O当王的话，感觉是有点傻乎乎的疯王和实权宠妃

19. 1属於宠妃是本无意得势的纯真白莲花，而王却疯癫痴恋的浪漫喜剧的味道; 2是宠妃太聪明了，反而连疯王都要Hard Carry（硬带），重建濒临灭亡的国家，把奸臣一扫而空的爽快时代剧的味道

20. 选2 亡国了

21. 超好笑，1是最终被开朗宠妃的魅力吸引，王最终也被感化，结果发现王是不是真疯了，窃窃私语的大臣们也都被宽恕程度的真爱故事; 2是第二个美室（*韩国历史剧《善德女王》中的反派实权人物）的诞生 ᄏᄏ

22. 1是老套路 2是真的完蛋了

23. 看起来更像有点傻的王和正在垂帘听政的大妃

