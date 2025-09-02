【多图】Disney+《暴风圈》举行制作发布会！全智贤状态超好、秀出惊人马甲线，姜栋元展现型男魅力

全智贤＆姜栋元（封面图源：TVDaily）
今日（2）上午，演员姜栋元、全智贤、吴正世、金海淑、刘宰明、李美淑、朴海俊、李尚熙、朱钟赫、出席 Disney+《暴风圈》的制作发布会
《暴风圈》主演（图源：TVDaily）
《暴风圈》讲述曾任联合国大使、备受国际瞩目的徐闻柱（全智贤 饰），在追查总统候选人遭袭击事件背后真相时，出现了一位只为守护她，但国籍不明的特殊要员白山湖（姜栋元 饰），两人将一同面对韩半岛即将遭受巨大威胁的真相，将在9月10日於 Disney+ 上线。
（图源：Disney+ 《暴风圈》海报）
