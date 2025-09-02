李彩玟救火接演《暴君的厨师》从不被看好 ⭢ 好评不断！和润娥超有CP感、演技进步，获韩网友大赞！

「临时救火」的李彩玟一开始并不被看好，结果《暴君的厨师》开播后好评不断呀！

之前被选中的朴成焄因争议紧急退出，在距离《暴君的厨师》首次拍摄仅剩几天的时候，李彩玟被选为「暴君李献」加入剧组。因为古装剧要准备的东西更多，再加上与女主角润娥相差10岁，能否展现真正的浪漫喜剧化学反应也是未知数。李彩玟在发布会上吐露：「因爲确实没有时间，所以负担感和责任感很大。但是拍摄前导演经常邀请我参加团体排练，前辈们也会回馈我的演技，这些部分好像很好地融入到画面上，导演的细心指导给我很大的帮助。」



虽然准备时间很短，但是「年下男」李彩玟抓住这个机会。李献想起生母的记忆，眼眶泛红、变得像孩子，诠释出与暴君的反差，和润娥的化学反应也获得好评。此外，他还熟练地展现古装剧台词和骑马等。



张太侑导演表示：「虽然（李彩玟）加入得比较晚，但是他亲自消化骑马和射箭，每天都坚持运动。因为饰演的角色是要经常展示腹肌，如果想拍这样的场面，需要给演员一个月的时间，两周前传达日程才能拍到，但是和随时都可以拍摄这个场面的演员一起，真的非常感谢。」



对於李彩玟的活跃和演技，在韩网有著超高讨论度，韩网友更纷纷表示：「从一开始就是适合年下的角色」、「虽然很紧急，但还是做得很好，很适合这个角色」、「古装剧也很适合，发音和嗓音都很好，电视剧中转祸为福，对李彩玟来说好像是绝好的机会」、「已经是代表作了」、「演员的转变是神来之笔」、「和润娥真的很搭」、「简直就是个小暴君，选对了」、「很会消化角色，真的很帅」、「真正的机会属於有准备的人」、「这个角色如果年纪大的话，肯定不怎么样」、「古装剧真的演得很好，发声简直太棒了」等等。



