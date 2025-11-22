又被抓包剧本？男星金旻钟揭露幕后真相：综艺真的很可怕，都是演的！网友叹：终究是错付了

SBS人气综艺《我家的熊孩子》再度因「真实性」问题惹议！近期演员金旻钟在节目上自爆过去拍摄时的幕后真相，让外界再次质疑节目是否「过度包装」。

事情起因於金旻钟最近在《晨间庭院》节目中谈到昔日被外界误传「吃霸王餐」的风波。 他表示自己其实有付钱，但店家当时不收，应是看他状态不好而心生不舍。 谈到这里，金旻钟突然提到《我家的熊孩子》拍摄时的内幕。

当初为了拍摄《我家的熊孩子》，在京畿道杨平郡的深山里搭建的「货柜屋」，营造出自己独居的「极简自然生活」。 但实际上他并非真的住在那里，只是因为母亲去世不久，墓地就在附近，才配合节目塑造形象。 节目中还播出他劈柴、煮饭的画面，甚至感性告白「母亲过世后靠喝酒入睡」，让观众信以为真，实则是被节目渲染成他「深山独居」，全都是「演出」，他无奈感叹：「综艺真的很可怕。」



这已非《我家的熊孩子》第一次被质疑剧本痕迹过重。 过去包括金俊昊与金智敏「似婚非婚」的暧昧关系拖遝一年，让观众感到疲劳；金承洙与梁瀞疋也被批评是「节目限定的暧昧」，根本是为了话题而操作。



更早之前，节目还曾因抄袭知名YouTuber「沉著男」的内容而公开道歉。 如今再爆出设定争议，节目长期累积的「造假」标签，已让观众忍不住讽刺：「根本是《设定好的熊孩子》！」、「看到的是不是都演的？」、「早就说过，看综艺不要太真情实感了」、「其实我都当电视剧在看」、「真人秀真人秀，是真人做的秀啊」等。 随著SBS即将迎来开播10周年，这档长青综艺能否挽回观众信任，已成最大难题。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻