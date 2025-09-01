恋综《真正不错的人》突各种反转！艾菲尔铁塔CP复活？今晚廷根&芝恩完了？

热播中的恋综《真正不错的人》上周播出的内容出现各种反转令人措手不及！今晚播出的内容恐怕又要让观众大吃一惊了！

回顾上周，较「肤浅」的反转大概就是「身材」了，李官熙才说自己给河廷根信心「你一定是身材最好的」，结果脱了之后……吴贤真肌肉练得不相上下！原来金南喜给了相反的意见：不要刻意露。原先吴贤真「很想要小孩」一说在遭韩国网友批判，但后来对待金秀珍各种体贴细节却又让人刮目相看，秀出肌肉后连女性爱友们都欣赏。此集他主动和另名有好感的李多蕙谈话，李多蕙坦言对她的「孩子说」有负担，但保证没有刻意避开吴贤真。



申东河已连续两天心动对象都选崔芝恩，似乎已忘了最初和金秀珍有段「艾菲尔铁塔」情缘，但和李多蕙约会过后，他坦言自己有兴趣的不是李多蕙，想专注在崔芝恩和金秀珍身上。他也主动出击，一早就「拦截」要晨跑的金秀珍和她一同跑步，还一起喝咖啡谈天，两人单独相处的时光根本就是约会了！更令人惊呼的是，申东河在得知新任务是主动邀约后，非常有魄力的在众人面前邀金秀珍，实现晨跑时的诺言。



河廷根和崔芝恩一副「CP已成型」，新一次约会连情侣手炼都有了！然而，手炼却埋下两人隔阂的种子？河廷根疑似不断表现占有欲让崔芝恩吃不消，他曾要求崔芝恩「不要和别人玩太开心」，也要求情侣手炼到最后一天都不要拿掉。今晚播出的内容，河廷根发现了崔芝恩没带手炼便询问，崔芝恩后来还选了申东河约会而非河廷根，疑似对申东河大吐苦水……



吴贤贞真选了金信泳也让人意外，金秀珍已经被人选走就算了，把李多蕙拱手让给金建遇？这四男四女的发展，究竟还会多戏剧性？香港观众今深夜可在Viu收看最新集数。

