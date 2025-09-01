戀綜《真正不錯的人》突各種反轉！艾菲爾鐵塔CP復活？今晚廷根&芝恩完了？

熱播中的戀綜《真正不錯的人》上週播出的內容出現各種反轉令人措手不及！今晚播出的內容恐怕又要讓觀眾大吃一驚了！

回顧上週，較「膚淺」的反轉大概就是「身材」了，李官熙才說自己給河廷根信心「你一定是身材最好的」，結果脫了之後……吳賢真肌肉練得不相上下！原來金南喜給了相反的意見：不要刻意露。原先吳賢真「很想要小孩」一說在遭韓國網友批判，但後來對待金秀珍各種體貼細節卻又讓人刮目相看，秀出肌肉後連女性愛友們都欣賞。此集他主動和另名有好感的李多蕙談話，李多蕙坦言對她的「孩子說」有負擔，但保證沒有刻意避開吳賢真。



申東河已連續兩天心動對象都選崔芝恩，似乎已忘了最初和金秀珍有段「艾菲爾鐵塔」情緣，但和李多蕙約會過後，他坦言自己有興趣的不是李多蕙，想專注在崔芝恩和金秀珍身上。他也主動出擊，一早就「攔截」要晨跑的金秀珍和她一同跑步，還一起喝咖啡談天，兩人單獨相處的時光根本就是約會了！更令人驚呼的是，申東河在得知新任務是主動邀約後，非常有魄力的在眾人面前邀金秀珍，實現晨跑時的諾言。



河廷根和崔芝恩一副「CP已成型」，新一次約會連情侶手鍊都有了！然而，手鍊卻埋下兩人隔閡的種子？河廷根疑似不斷表現佔有慾讓崔芝恩吃不消，他曾要求崔芝恩「不要和別人玩太開心」，也要求情侶手鍊到最後一天都不要拿掉。今晚播出的內容，河廷根發現了崔芝恩沒帶手鍊便詢問，崔芝恩後來還選了申東河約會而非河廷根，疑似對申東河大吐苦水……



吳賢貞真選了金信泳也讓人意外，金秀珍已經被人選走就算了，把李多蕙拱手讓給金建遇？這四男四女的發展，究竟還會多戲劇性？香港觀眾今深夜可在Viu收看最新集數。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞