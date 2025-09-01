【社会观察】X世代「卷土重来」！韩国咖啡厅渐成中老年人主场，年轻一代收紧钱包

根据最新统计数字，与疫情前的2019年相比，韩国50岁以上族群在咖啡厅的存在感不断上升，消费额较疫情之前翻了一倍，与此同时年轻族群的消费比例则大幅下滑近三成。

韩国金融科技企业Finda透过旗下人工智慧（AI）商圈分析平台「Openub」，对2019年至今年上半年全国咖啡厅消费数据进行分析。 结果发现，今年上半年国内咖啡厅消费额约为3兆5149亿韩元，比去年同期减少约5.86%。 从年龄层来看，消费者以30多岁族群最多（27.7%），其次为40多岁（24.1%）、50多岁（19.7%）、20多岁（17.2%）及60多岁（11.3%）。



其中，50岁以上消费者的消费占比达到31.0%（约每10人中有3人），相较於2019年上半年疫情前的 17.3%，比例翻了一倍; 消费金额为1兆892亿韩元，较2019年上半年（3458亿韩元）增加了惊人的215%。

同一时期，20代和30代的消费占比则跌至一半以下，为44.9%，较疫情前的水平（61.6%）大幅下滑27个百分点; 消费金额也仅成长28%（1兆2329亿 → 1兆5799亿韩元）。

这样一来，20至30多岁族群与50岁以上族群的消费差距显著拉近，从2019年上半年的8871亿韩元缩小至今年上半年的4906亿韩元，缩减幅度约44.7%。



值得注意的是，尽管今年上半年咖啡厅消费总额下降，但50岁以上人群的消费却比去年同期增加1.8%，其中60代以上消费者大幅成长9.19%。

相对之下，20至30多岁族群的咖啡厅消费金额下跌10.5%，其中20代减少15.8%，30代减少6.84%。 20代的消费金额（6054亿韩元）甚至比2019年上半年（6436亿韩元）还少。



Finda 相关人士分析认为，年轻的20至30多岁族群因可支配所得减少而缩减消费，而50至60多岁族群不仅人口比例较高，且大多拥有稳定的经济实力，正迅速崛起为咖啡厅的强力消费主体，逐渐打破「咖啡厅是20至30多岁族群专属空间」的既有观念。

其实这一现象细想十分合理，因为咖啡厅在韩国开始普及的时期，正是如今50至60多岁族群年轻的时候。 韩国的咖啡厅文化始於1950年代的「茶房」，1988年汉城奥运期间出现大量连锁咖啡厅，随著1999年第一家星巴克进驻首尔后，咖啡厅日益成为最受年轻人欢迎的社交场所。

韩国网友分享道：「这些人就是X世代（出生於1965年至1980年）嘛，咖啡厅、便利店都是从那一代开始出现的」「我妈和舅舅/朋友们每周末都去探访新开幕的咖啡厅」「60多岁的父亲经常和朋友们在咖啡厅一聊就是3小时」「我爸比我更了解新开幕的大型咖啡厅，发现好地方还会在周末带我去」「这些人大概是从大学开始就经常去咖啡厅吧」「我开的咖啡厅常有接近60岁、退休后享受业余爱好的客人，他们吃过午餐过来喝茶吃甜点，然后参加下午时段的文化中心课程，每日如此」「 这就是有钱又有闲的生活啊」「我父母都七十多岁了，还到处去咖啡厅巡礼，真的好羡慕，希望我以后老了也能过上那么悠闲的生活」「咖啡厅是属於所有人的空间，不论50多岁还是80多岁都可以去，是很好的文化」。



Photo by rawkkim on Unsplash

