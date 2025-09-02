一年后重返小萤幕！朴敏英「极瘦礼服照」掀热议，「骨感身材」健康成焦点

朴敏英继《和我的老公结婚吧》大获成功后，相隔约一年回归电视剧。 然而她近日以过於消瘦的身形现身公开场合，再度引起粉丝担忧。

9月1日朴敏英出席在首尔上岩洞史丹福饭店举办的 TV朝鲜新周末迷你剧《行骗天下KR》制作发表会。 当天她身穿裸色修身礼服亮相，纤细无赘肉的身材瞬间吸引了全场目光。

朴敏英以优雅的礼服展现女神般的气质，脸蛋小巧、五官立体，宛如画报般耀眼。 但她过於消瘦的体态却在网路上引发热议。 从纤细无肉感的手臂、细长的手指，到明显的锁骨与肋骨线条，都让网友看了忍不住表达担忧。



不少留言写道：「太瘦了，看得心疼」、「虽然衣服很合身，但真的太没肉了」、「姊姊要多吃一点」、「以为胖了一点，结果还是这么瘦」、「很漂亮，但骨感到让人担心」等。



朴敏英在去年主演tvN热门剧《和我的老公结婚吧》时，为了诠释癌症患者的角色，曾减重至仅剩 37kg，引发外界震惊。 当时她以严格的饮食与体重控制完成角色塑造，后来以相对健康的状态回归，令粉丝松了一口气。 如今她再次以「纸片人」般的身形亮相，健康状况再度成为关注焦点。



朴敏英主演的新剧《行骗天下KR》讲述三名身怀绝技的诈骗高手，向时代的「恶人」们展开复仇的喜剧式劫盗故事。 该剧将於 9月6日正式与观众见面。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻