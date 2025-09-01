《暴君的厨师》「小鹿」润娥吃鹿肉！这场面引发热烈讨论，韩网友回应超幽默 XD

由润娥、李彩玟主演的《暴君的厨师》收视不断创高，在网路上也有超高讨论度，不知道大家有没有开始追剧了呢？

第3集中，延志永（润娥 饰）首次为李献（李彩玟 饰）准备御膳，本来以为御膳房没有什么食材，这时...徐长今（尹瑞娥 饰）闻到有生肉的味道，延志永尝了一口之后发现是鹿肉，她表示：「鹿排是我的拿手菜（第1集用鹿排赢得烹饪大赛）。」之后她用了鹿肉帮李献做料理，



没想到...这幕却在韩网引发剧迷不满，有网友就表示：「润娥吃鹿肉！说『吃同族是不是有点那个』是同族对吧？」因为润娥的眼睛圆滚有神，像小鹿般那样明亮，从出道以来就有著「小鹿女神」称号。



看来大家都很认真追剧 XD，这也让许多韩网友「幽默」回覆：「像我这样的猪也会吃猪...」、「我也天天吃猪肉，润娥也可以吃同族啊」、「怪不得润娥的眼睛看起来很悲伤」，「真的太搞笑了」、「两个人为什么这么配」、「还以爲引起争议了呢 颗颗颗」、「小鹿梗这个太搞笑了！」、「我今天看直播的时候吃了白切肉...润娥也有可能那样」、「我也在吃猪肉呢～没关系」等等。



（以下有雷！以下有雷！）

在第4集最后，延志永爲了抚慰孤独而彻夜喝酒的李献，被传唤到御膳房，看到喝醉酒晕倒的李献，不禁感到荒唐。原本延志永想要离开，却被李献拉住了手，两人之间的距离急剧拉近，最后...李献还小心翼翼地亲了延志永！竟然进度竟然这么快嘛～月夜发生的醉酒接触事故会给两人的关系带来什么样的变化？期待下周的播出。



