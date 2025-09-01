BTS柾国直播谈及踏进停车场的疯狂粉丝：请千万不要来！若误闯就会被困住，然后被送去警局。

「闯入BTS防弹少年团柾国住家」的40多岁女子遭警方逮捕并接受调查，柾国也在生日今天（9月1日）开直播恳切呼吁「请不要再来」、「要是误闯，我不开门、你就出不去」

据悉，40 多岁的 A 女在前天（30日）晚间 11 时 20 分左右，尾随一辆驶入柾国住所的车辆，一同进入社区，并试图靠近柾国的家。她於 31 日凌晨 0 时 2 分在地下停车场被警方当场逮捕。



柾国 1 日在 Weverse 直播中谈到这起事件，他表示：「我一直透过 CCTV 监看状况，（A女）因为在停车场发出声响，突然打开了门，结果门外正好是警察。」

他还补充说：「（A女）自称是我的朋友。我知道 ARMY 是家人也是朋友，这点没错，但真的很遗憾。虽然很感谢你们的支持，但那又算什么呢？」流露出无奈心情。



柾国强调：「请千万不要来。若误闯进我们家的停车场，只要不是我开门，你们就会被困在里面出不去。所有纪录都会被留下。如果不想去警局的话，就不要进来。」



警方则针对A女进入停车场的经过进行调查，之后让她返家。据悉A女已承认犯行。警方将在追加调查后，决定是否移送检方。

这并非柾国首次遭遇住宅闯入事件。今年6月，一名30多岁的中国籍B女多次尝试输入柾国家门的密码，涉嫌住居侵入未遂，已於上个月27日遭警方不拘留送检。

