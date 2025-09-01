Disney+ 首部古装韩剧《浊流之争》9月登场！路云、辛睿恩、朴栖含联手挑战16世纪朝鲜正义之战

Disney+ 即将迎来一个重要的里程碑！由路云、辛睿恩、朴栖含三位高颜值新世代演员联手主演的《浊流之争》，将於9月26日独家上线，这不仅是Disney+首部原创古装韩剧，更集结了韩国影视圈最顶尖的幕后推手，绝对是2025年下半年最值得期待的古装大作。

千万导演首度转战电视剧 制作阵容星光熠熠

《浊流之争》最大的看点之一，就是由创下1200万观影纪录的千万导演秋昌旼首次执导电视剧作品。以《光海，成为王的男人》、《幸福国度：终极审判》等作品闻名的秋昌旼，以深度细腻的执导风格著称，擅长营造扎实的时代感和角色层次，这次转战小萤幕，势必为观众带来电影级的视觉飨宴。

编剧阵容同样重磅，由千成一操刀剧本创作。这位曾打造《推奴》、《僵尸校园》、电影《海贼：汪洋争霸》的金牌编剧，睽违14年重返古装剧创作，并承诺将根据史书记载准确呈现历史，不会为了戏剧效果而扭曲史实，展现正统古装剧的严谨态度。这样的黄金组合，让《浊流之争》在开拍前就备受业界关注，更获选为釜山国际电影节官方邀请作品，将於9月17日进行全球首映。





三位青春演员挑战突破 角色设定引人入胜

路云：从花美男到粗犷混混的华丽转身

前SF9成员路云在剧中饰演张是律，一个隐藏过去成为混混的神秘男子，内心却怀抱著「让人人都能过上人样生活」的理想。这个角色对路云来说是前所未有的挑战，他将一改过去在《偶然发现的一天》、《恋慕》中的花美男形象，展现粗犷强悍的全新面貌。这部作品也是路云入伍前的最后一部作品，首次参演OTT原创内容，意义格外重大。



辛睿恩：从清纯少女到强悍女商人

1998年生的实力派女演员辛睿恩，近年来在《黑暗荣耀》中的「少女同珢」形象深入人心，这次在《浊流之争》中饰演崔恩，一位梦想建立朝鲜最大商团的女商人。在男性主导的朝鲜时代，崔恩凭藉商业头脑和坚强意志，在不公平的世界中坚持自己的信念，展现前所未见的强悍魅力。从《正年》的温婉到《浊流之争》的霸气，辛睿恩的角色转换令人期待。



朴栖含：首度古装挑战清廉官吏

以《语意错误》走红的朴栖含，这次首度挑战古装剧，饰演梦想成为清廉官吏的捕盗厅官员郑天。身为体制内的改革力量，郑天决心打击贪污腐败，与张是律、崔恩形成有趣的三角关系。朴栖含从现代校园剧跨足古装题材，演技实力备受考验。



朝鲜时代中期背景 权力与正义的终极对决

《浊流之争》以朝鲜时代中期为背景，故事舞台设定在京江（现称汉江）一带。这里是朝鲜时代所有钱财物资汇聚的经济中心，承载著贸易的无限商机，但同时也隐藏著权力腐败和不受约束的斗争。剧集标语「都是你的错，生在了这混浊的世界」，完美诠释了故事的核心主题。

三位主角虽然身世和境遇不同，但都在这个扭曲的乱世中寻找属於自己的正义之路。张是律从贵族青年沦为逃犯，最终成为黑帮打手；崔恩在商界中左右挣扎，努力证明女性的能力；郑天则坚持在体制内推动改革。当命运将三人交织在一起时，他们结成意想不到的联盟，共同对抗那些欺压弱者的强权势力，展开一场关於忠诚与反抗、正义与生存的史诗级战争。



2025年必追古装剧 正义与理想的时代赞歌

《浊流之争》集结了卓越的演员阵容和韩国最顶尖的制作团队，在千万导演秋昌旼的细腻执导下，加上三位青春演员的突破性演出，绝对值得列入2025年必追韩剧清单。这不只是一部古装剧，更是一首关於正义、理想和青春的时代赞歌，在混浊的世界洪流中，见证平民与土匪如何崛起对抗腐败，书写属於他们的传奇故事。



《浊流之争》对Disney+具有特殊意义，这是平台推出的首部原创古装韩剧，标志著Disney+在韩国内容制作上的新突破。继《Moving超异能族》、《照明商店》等原创作品获得成功后，Disney+持续投资高品质韩国内容，《浊流之争》的推出进一步丰富了平台的内容生态，为古装剧爱好者提供了全新选择。



这部剧集不仅在制作规格上达到电影级水准，在历史考证方面也展现了应有的严谨态度。编剧千成一强调，虽然剧中人物为虚构角色，但会真实呈现16世纪朝鲜的时代风貌和文化背景，让观众在欣赏精彩剧情的同时，也能深入了解朝鲜历史。

《浊流之争》将於9月26日在Disney+独家上线，千万不要错过这部年度重磅古装大作！

