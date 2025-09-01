《暴君的廚師》「小鹿」潤娥吃鹿肉！這場面引發熱烈討論，韓網友回應超幽默 XD

由潤娥、李彩玟主演的《暴君的廚師》收視不斷創高，在網路上也有超高討論度，不知道大家有沒有開始追劇了呢？

第3集中，延志永（潤娥 飾）首次為李獻（李彩玟 飾）準備御膳，本來以為御膳房沒有什麼食材，這時...徐長今（尹瑞娥 飾）聞到有生肉的味道，延志永嘗了一口之後發現是鹿肉，她表示：「鹿排是我的拿手菜（第1集用鹿排贏得烹飪大賽）。」之後她用了鹿肉幫李獻做料理，



沒想到...這幕卻在韓網引發劇迷不滿，有網友就表示：「潤娥吃鹿肉！說『吃同族是不是有點那個』是同族對吧？」因為潤娥的眼睛圓滾有神，像小鹿般那樣明亮，從出道以來就有著「小鹿女神」稱號。



看來大家都很認真追劇 XD，這也讓許多韓網友「幽默」回覆：「像我這樣的豬也會吃豬...」、「我也天天吃豬肉，潤娥也可以吃同族啊」、「怪不得潤娥的眼睛看起來很悲傷」，「真的太搞笑了」、「兩個人為什麼這麼配」、「還以爲引起爭議了呢 顆顆顆」、「小鹿梗這個太搞笑了！」、「我今天看直播的時候吃了白切肉...潤娥也有可能那樣」、「我也在吃豬肉呢～沒關係」等等。



（以下有雷！以下有雷！）

在第4集最後，延志永爲了撫慰孤獨而徹夜喝酒的李獻，被傳喚到御膳房，看到喝醉酒暈倒的李獻，不禁感到荒唐。原本延志永想要離開，卻被李獻拉住了手，兩人之間的距離急劇拉近，最後...李獻還小心翼翼地親了延志永！竟然進度竟然這麼快嘛～月夜發生的醉酒接觸事故會給兩人的關係帶來什麼樣的變化？期待下週的播出。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞