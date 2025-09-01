Stray Kids 超越 BTS、打败《Kpop 猎魔女团》，7 张专辑全数登上 Billboard 冠军！

JYP旗下人气男团 Stray Kids 凭藉新正规专辑《KARMA》在美国 Billboard 主专辑榜单「Billboard 200」夺下冠军，缔造团体通算第 7 次登顶的纪录。

Billboard 於 8月31 日（当地时间）发布的榜单预告文章中指出，《KARMA》以「Billboard 200」冠军身份，成功击退原本位居第 1 的 Netflix 动画电影《Kpop 猎魔女团》原声带专辑。

▼此次主打歌为〈CEREMONY〉：



Stray Kids 自 2022 年以《ODDINARY》为始，包括《MAXIDENT》《ATE》《合（HOP）》...等在内，累计 7 张专辑连续登上该榜冠军，刷新了惊人成就。



红遍全球的 BTS 防弹少年团过去也曾 6 次拿下「Billboard 200」冠军，Stray Kids 由此超越了 BTS 的纪录。

从首次打入「Billboard 200」的专辑《ODDINARY》开始，至今推出的 7 张专辑全数夺冠，在 Billboard 历史上仅有 Stray Kids 做到。

Billboard 表示：「Stray Kids 自《ODDINARY》首次进入『Billboard 200』后，去年连续 6 张专辑都拿下冠军，这是 Billboard 历史上首度出现的纪录，而这次的新专辑再次延续了这项壮举。」



「Billboard 200」的排名是根据实体专辑销量、串流播放量折算的专辑销量（SEA），以及数位音源下载量折算的专辑销量（TEA）相加后，换算为「专辑单位」（Album Units）来决定。

《KARMA》是 Stray Kids 时隔 2 年 2 个月推出的第四张正规专辑。





