Disney+ 首部古裝韓劇《濁流之爭》9月登場！路雲、辛叡恩、朴栖含聯手挑戰16世紀朝鮮正義之戰

Disney+ 即將迎來一個重要的里程碑！由路雲、辛叡恩、朴栖含三位高顏值新世代演員聯手主演的《濁流之爭》，將於9月26日獨家上線，這不僅是Disney+首部原創古裝韓劇，更集結了韓國影視圈最頂尖的幕後推手，絕對是2025年下半年最值得期待的古裝大作。

千萬導演首度轉戰電視劇 製作陣容星光熠熠

《濁流之爭》最大的看點之一，就是由創下1200萬觀影紀錄的千萬導演秋昌旼首次執導電視劇作品。以《光海，成為王的男人》、《幸福國度：終極審判》等作品聞名的秋昌旼，以深度細膩的執導風格著稱，擅長營造扎實的時代感和角色層次，這次轉戰小螢幕，勢必為觀眾帶來電影級的視覺饗宴。

編劇陣容同樣重磅，由千成一操刀劇本創作。這位曾打造《推奴》、《殭屍校園》、電影《海賊：汪洋爭霸》的金牌編劇，睽違14年重返古裝劇創作，並承諾將根據史書記載準確呈現歷史，不會為了戲劇效果而扭曲史實，展現正統古裝劇的嚴謹態度。這樣的黃金組合，讓《濁流之爭》在開拍前就備受業界關注，更獲選為釜山國際電影節官方邀請作品，將於9月17日進行全球首映。





三位青春演員挑戰突破 角色設定引人入勝

路雲：從花美男到粗獷混混的華麗轉身

前SF9成員路雲在劇中飾演張是律，一個隱藏過去成為混混的神秘男子，內心卻懷抱著「讓人人都能過上人樣生活」的理想。這個角色對路雲來說是前所未有的挑戰，他將一改過去在《偶然發現的一天》、《戀慕》中的花美男形象，展現粗獷強悍的全新面貌。這部作品也是路雲入伍前的最後一部作品，首次參演OTT原創內容，意義格外重大。



辛叡恩：從清純少女到強悍女商人

1998年生的實力派女演員辛叡恩，近年來在《黑暗榮耀》中的「少女同珢」形象深入人心，這次在《濁流之爭》中飾演崔恩，一位夢想建立朝鮮最大商團的女商人。在男性主導的朝鮮時代，崔恩憑藉商業頭腦和堅強意志，在不公平的世界中堅持自己的信念，展現前所未見的強悍魅力。從《正年》的溫婉到《濁流之爭》的霸氣，辛叡恩的角色轉換令人期待。



朴栖含：首度古裝挑戰清廉官吏

以《語意錯誤》走紅的朴栖含，這次首度挑戰古裝劇，飾演夢想成為清廉官吏的捕盜廳官員鄭天。身為體制內的改革力量，鄭天決心打擊貪污腐敗，與張是律、崔恩形成有趣的三角關係。朴栖含從現代校園劇跨足古裝題材，演技實力備受考驗。



朝鮮時代中期背景 權力與正義的終極對決

《濁流之爭》以朝鮮時代中期為背景，故事舞台設定在京江（現稱漢江）一帶。這裡是朝鮮時代所有錢財物資匯聚的經濟中心，承載著貿易的無限商機，但同時也隱藏著權力腐敗和不受約束的鬥爭。劇集標語「都是你的錯，生在了這混濁的世界」，完美詮釋了故事的核心主題。

三位主角雖然身世和境遇不同，但都在這個扭曲的亂世中尋找屬於自己的正義之路。張是律從貴族青年淪為逃犯，最終成為黑幫打手；崔恩在商界中左右掙扎，努力證明女性的能力；鄭天則堅持在體制內推動改革。當命運將三人交織在一起時，他們結成意想不到的聯盟，共同對抗那些欺壓弱者的強權勢力，展開一場關於忠誠與反抗、正義與生存的史詩級戰爭。



2025年必追古裝劇 正義與理想的時代讚歌

《濁流之爭》集結了卓越的演員陣容和韓國最頂尖的製作團隊，在千萬導演秋昌旼的細膩執導下，加上三位青春演員的突破性演出，絕對值得列入2025年必追韓劇清單。這不只是一部古裝劇，更是一首關於正義、理想和青春的時代讚歌，在混濁的世界洪流中，見證平民與土匪如何崛起對抗腐敗，書寫屬於他們的傳奇故事。



《濁流之爭》對Disney+具有特殊意義，這是平台推出的首部原創古裝韓劇，標誌著Disney+在韓國內容製作上的新突破。繼《Moving超異能族》、《照明商店》等原創作品獲得成功後，Disney+持續投資高品質韓國內容，《濁流之爭》的推出進一步豐富了平台的內容生態，為古裝劇愛好者提供了全新選擇。



這部劇集不僅在製作規格上達到電影級水準，在歷史考證方面也展現了應有的嚴謹態度。編劇千成一強調，雖然劇中人物為虛構角色，但會真實呈現16世紀朝鮮的時代風貌和文化背景，讓觀眾在欣賞精彩劇情的同時，也能深入了解朝鮮歷史。

《濁流之爭》將於9月26日在Disney+獨家上線，千萬不要錯過這部年度重磅古裝大作！

