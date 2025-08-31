【韩网热门】《暴君的厨师》男主情诗掀热议！结局是悲剧还是圆满？
【韩网热门】《暴君的厨师》男主情诗掀热议！结局是悲剧还是圆满？

（封面图源：tvN）

由少女时代润娥和李彩玟主演的新剧《暴君的厨师》一开播就获得好评，不仅在Netflix登上榜首，电视收视率也节节高升。 细心观众发现，燕熙君写给女主的诗句似乎暗藏玄机！

《暴君的厨师》是一部穿越剧，女主「延志永」原本是生活在现代的米其林三星主厨，在阅读古书《望云录》时突然穿越回朝鲜时代。当时她读的内容是：「若我挚爱的你，有朝一日读到此书，愿你能回到我身边。」

有韩国网友将书中另一篇古文整理成现代韩文，内容如下：

「近者思之益切矣。
或议政於便殿，或将寝於内室，辄见待令熟手之容与声，萦回不去。
一日出猎，引弓欲射，忽见其影动於目前，坐骑惊奔，不可止。  
欲断此情，摇首撼身，奈何其面貌与言笑，如细粉散於空际，沾染寡人之心。
（图源：Netflix《暴君的厨师》截图）

较之御膳，最欣然者，乃其呈馔时之容颜也。 是以近来每旦启目，辄怀待之之喜。  
方思少壮之情，何以为恋？
至此乃知，寡人亦能为人安危所系，亦能怀一日不见如三秋之念。
若母后曾识待令熟手，必怜爱如寡人之所惜矣。 惜哉，未及相见也。

今观之，几若化为朝鲜之人矣。
若他日延志永欲返旧里，非寡人首肯，则万无可行之理。
岂区区庸人之请，所能夺乎？  
纵使皇命下临，寡人亦不许其去。
彼既为朝鲜之待令熟手，则唯当为寡人设馔而已。」
（图源：tvN）

此外还有一段在片头OST出现的文字：「求之不得，寤寐思服。 悠哉悠哉，辗转反侧。」出自《诗经》之《关雎》，讲述男子对女子的追求与思念。
（图源：Netflix《暴君的厨师》截图）

从目前公开的文句来看，满满都是深情的内容，以及「没有我允许就不准回去」的执著。 网友好奇：两人究竟谈了什么样的恋爱？预告里那段没有结果的爱，会不会最终变成幸福结局呢？

《暴君的厨师》每周六日更新，今晚将通过Netflix上线第4集！
（图源：tvN）

韩国网友评论：
1. 哇，这剧真的太勾人了，肯定能火！
2. 年下男的执著，实在太对味了
3. 每次看到男主，只觉得换角换得太好了kkk真的很帅
4. 顶著这样一张帅脸，却是执著的年下男？ 超赞啊，必追
（图源：tvN）

5. 润娥的颜值配上安成宰的厨艺？ 换做是我也一定会变成执著狂攻吧...ᅲᅲᅲᅲ太好看了
6. 两个人颜值组合也很合拍，后面肯定更有看头
7. 看来总有一天，燕熙君会相信延志永真的不是朝鲜之人，超好奇啊
8. 古装剧就是这样好，没有像KakaoTalk那种随时能联络的方式，所以特别哀伤，何况还是穿越剧，就更揪心
9. 第一集看到那一幕我就已经哭翻了
10. 那些朴拙的文字，反而更让人心疼ᅲᅲᅲᅲᅲᅲ
（图源：tvN）

11. 延志永回去后，男主应该会疯狂寻找吧ᅲᅲ已经感受到爱而不得的心碎
12. 拜托走悲剧路线吧，拍出一部史诗级的神剧！
13. 这种奇幻剧明明就是悲剧走向，千万不要硬给我搞个暧昧Happy Ending，绝对要悲剧结尾！！
14. 不行，现在就已经这么虐了，还是给我Happy Ending吧ᅲᅲᅲ

出处：https://theqoo.net/hot/3887848247

