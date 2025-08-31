【韩网热门】《暴君的厨师》男主情诗掀热议！结局是悲剧还是圆满？

由少女时代润娥和李彩玟主演的新剧《暴君的厨师》一开播就获得好评，不仅在Netflix登上榜首，电视收视率也节节高升。 细心观众发现，燕熙君写给女主的诗句似乎暗藏玄机！

《暴君的厨师》是一部穿越剧，女主「延志永」原本是生活在现代的米其林三星主厨，在阅读古书《望云录》时突然穿越回朝鲜时代。当时她读的内容是：「若我挚爱的你，有朝一日读到此书，愿你能回到我身边。」



연모하는 그대가

언제인가 이 글을 읽는다면

나의 곁에 돌아오기를



폭군의셰프 이거 남주가 쓴거면 나 진짜 이헌지영 ㅈㄴ맛있게 퍼먹는다 pic.twitter.com/w5LyqWaZ9N — 란 (@roodzep) August 23, 2025

有韩国网友将书中另一篇古文整理成现代韩文，内容如下：

「近者思之益切矣。

或议政於便殿，或将寝於内室，辄见待令熟手之容与声，萦回不去。

一日出猎，引弓欲射，忽见其影动於目前，坐骑惊奔，不可止。

欲断此情，摇首撼身，奈何其面貌与言笑，如细粉散於空际，沾染寡人之心。



较之御膳，最欣然者，乃其呈馔时之容颜也。 是以近来每旦启目，辄怀待之之喜。

方思少壮之情，何以为恋？

至此乃知，寡人亦能为人安危所系，亦能怀一日不见如三秋之念。

若母后曾识待令熟手，必怜爱如寡人之所惜矣。 惜哉，未及相见也。

今观之，几若化为朝鲜之人矣。

若他日延志永欲返旧里，非寡人首肯，则万无可行之理。

岂区区庸人之请，所能夺乎？

纵使皇命下临，寡人亦不许其去。

彼既为朝鲜之待令熟手，则唯当为寡人设馔而已。」



此外还有一段在片头OST出现的文字：「求之不得，寤寐思服。 悠哉悠哉，辗转反侧。」出自《诗经》之《关雎》，讲述男子对女子的追求与思念。



从目前公开的文句来看，满满都是深情的内容，以及「没有我允许就不准回去」的执著。 网友好奇：两人究竟谈了什么样的恋爱？预告里那段没有结果的爱，会不会最终变成幸福结局呢？

《暴君的厨师》每周六日更新，今晚将通过Netflix上线第4集！



韩国网友评论：

1. 哇，这剧真的太勾人了，肯定能火！

2. 年下男的执著，实在太对味了

3. 每次看到男主，只觉得换角换得太好了kkk真的很帅

4. 顶著这样一张帅脸，却是执著的年下男？ 超赞啊，必追



5. 润娥的颜值配上安成宰的厨艺？ 换做是我也一定会变成执著狂攻吧...ᅲᅲᅲᅲ太好看了

6. 两个人颜值组合也很合拍，后面肯定更有看头

7. 看来总有一天，燕熙君会相信延志永真的不是朝鲜之人，超好奇啊

8. 古装剧就是这样好，没有像KakaoTalk那种随时能联络的方式，所以特别哀伤，何况还是穿越剧，就更揪心

9. 第一集看到那一幕我就已经哭翻了

10. 那些朴拙的文字，反而更让人心疼ᅲᅲᅲᅲᅲᅲ



11. 延志永回去后，男主应该会疯狂寻找吧ᅲᅲ已经感受到爱而不得的心碎

12. 拜托走悲剧路线吧，拍出一部史诗级的神剧！

13. 这种奇幻剧明明就是悲剧走向，千万不要硬给我搞个暧昧Happy Ending，绝对要悲剧结尾！！

14. 不行，现在就已经这么虐了，还是给我Happy Ending吧ᅲᅲᅲ

出处：https://theqoo.net/hot/3887848247

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻