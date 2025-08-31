【韓網熱門】《暴君的廚師》男主情詩掀熱議！結局是悲劇還是圓滿？
廣告

【韓網熱門】《暴君的廚師》男主情詩掀熱議！結局是悲劇還是圓滿？

韓劇   2025年8月31日   星期日16:25   Sani  

（封面圖源：tvN）

由少女時代潤娥和李彩玟主演的新劇《暴君的廚師》一開播就獲得好評，不僅在Netflix登上榜首，電視收視率也節節高升。 細心觀眾發現，燕熙君寫給女主的詩句似乎暗藏玄機！

《暴君的廚師》是一部穿越劇，女主「延志永」原本是生活在現代的米其林三星主廚，在閱讀古書《望雲錄》時突然穿越回朝鮮時代。當時她讀的內容是：「若我摯愛的你，有朝一日讀到此書，願你能回到我身邊。」

有韓國網友將書中另一篇古文整理成現代韓文，內容如下：

「近者思之益切矣。
或議政於便殿，或將寢於內室，輒見待令熟手之容與聲，縈迴不去。
一日出獵，引弓欲射，忽見其影動於目前，坐騎驚奔，不可止。  
欲斷此情，搖首撼身，奈何其面貌與言笑，如細粉散於空際，霑染寡人之心。
（圖源：Netflix《暴君的廚師》截圖）

較之御膳，最欣然者，乃其呈饌時之容顏也。 是以近來每旦啟目，輒懷待之之喜。  
方思少壯之情，何以為戀？
至此乃知，寡人亦能為人安危所繫，亦能懷一日不見如三秋之念。
若母後曾識待令熟手，必憐愛如寡人之所惜矣。 惜哉，未及相見也。

今觀之，幾若化為朝鮮之人矣。
若他日延志永欲返舊里，非寡人首肯，則萬無可行之理。
豈區區庸人之請，所能奪乎？  
縱使皇命下臨，寡人亦不許其去。
彼既為朝鮮之待令熟手，則唯當為寡人設饌而已。」
（圖源：tvN）

此外還有一段在片頭OST出現的文字：「求之不得，寤寐思服。 悠哉悠哉，輾轉反側。」出自《詩經》之《關雎》，講述男子對女子的追求與思念。
（圖源：Netflix《暴君的廚師》截圖）

從目前公開的文句來看，滿滿都是深情的內容，以及「沒有我允許就不準回去」的執著。 網友好奇：兩人究竟談了什麼樣的戀愛？預告裡那段沒有結果的愛，會不會最終變成幸福結局呢？

《暴君的廚師》每週六日更新，今晚將通過Netflix上線第4集！
（圖源：tvN）

韓國網友評論：
1. 哇，這劇真的太勾人了，肯定能火！
2. 年下男的執著，實在太對味了
3. 每次看到男主，只覺得換角換得太好了kkk真的很帥
4. 頂著這樣一張帥臉，卻是執著的年下男？ 超讚啊，必追
（圖源：tvN）

5. 潤娥的顏值配上安成宰的廚藝？ 換做是我也一定會變成執著狂攻吧...ᅲᅲᅲᅲ太好看了
6. 兩個人顏值組合也很合拍，後面肯定更有看頭
7. 看來總有一天，燕熙君會相信延志永真的不是朝鮮之人，超好奇啊
8. 古裝劇就是這樣好，沒有像KakaoTalk那種隨時能聯絡的方式，所以特別哀傷，何況還是穿越劇，就更揪心
9. 第一集看到那一幕我就已經哭翻了
10. 那些樸拙的文字，反而更讓人心疼ᅲᅲᅲᅲᅲᅲ
（圖源：tvN）

11. 延志永回去後，男主應該會瘋狂尋找吧ᅲᅲ已經感受到愛而不得的心碎
12. 拜託走悲劇路線吧，拍出一部史詩級的神劇！
13. 這種奇幻劇明明就是悲劇走向，千萬不要硬給我搞個曖昧Happy Ending，絕對要悲劇結尾！！
14. 不行，現在就已經這麼虐了，還是給我Happy Ending吧ᅲᅲᅲ

出處：https://theqoo.net/hot/3887848247

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 韓劇 » 【韓網熱門】《暴君的廚師》男主情詩掀熱議！結局是悲劇還是圓滿？
© 2025 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手