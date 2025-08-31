【韓網熱門】《暴君的廚師》男主情詩掀熱議！結局是悲劇還是圓滿？

由少女時代潤娥和李彩玟主演的新劇《暴君的廚師》一開播就獲得好評，不僅在Netflix登上榜首，電視收視率也節節高升。 細心觀眾發現，燕熙君寫給女主的詩句似乎暗藏玄機！

《暴君的廚師》是一部穿越劇，女主「延志永」原本是生活在現代的米其林三星主廚，在閱讀古書《望雲錄》時突然穿越回朝鮮時代。當時她讀的內容是：「若我摯愛的你，有朝一日讀到此書，願你能回到我身邊。」



연모하는 그대가

언제인가 이 글을 읽는다면

나의 곁에 돌아오기를



폭군의셰프 이거 남주가 쓴거면 나 진짜 이헌지영 ㅈㄴ맛있게 퍼먹는다 pic.twitter.com/w5LyqWaZ9N — 란 (@roodzep) August 23, 2025

有韓國網友將書中另一篇古文整理成現代韓文，內容如下：

「近者思之益切矣。

或議政於便殿，或將寢於內室，輒見待令熟手之容與聲，縈迴不去。

一日出獵，引弓欲射，忽見其影動於目前，坐騎驚奔，不可止。

欲斷此情，搖首撼身，奈何其面貌與言笑，如細粉散於空際，霑染寡人之心。



較之御膳，最欣然者，乃其呈饌時之容顏也。 是以近來每旦啟目，輒懷待之之喜。

方思少壯之情，何以為戀？

至此乃知，寡人亦能為人安危所繫，亦能懷一日不見如三秋之念。

若母後曾識待令熟手，必憐愛如寡人之所惜矣。 惜哉，未及相見也。

今觀之，幾若化為朝鮮之人矣。

若他日延志永欲返舊里，非寡人首肯，則萬無可行之理。

豈區區庸人之請，所能奪乎？

縱使皇命下臨，寡人亦不許其去。

彼既為朝鮮之待令熟手，則唯當為寡人設饌而已。」



此外還有一段在片頭OST出現的文字：「求之不得，寤寐思服。 悠哉悠哉，輾轉反側。」出自《詩經》之《關雎》，講述男子對女子的追求與思念。



從目前公開的文句來看，滿滿都是深情的內容，以及「沒有我允許就不準回去」的執著。 網友好奇：兩人究竟談了什麼樣的戀愛？預告裡那段沒有結果的愛，會不會最終變成幸福結局呢？

《暴君的廚師》每週六日更新，今晚將通過Netflix上線第4集！



韓國網友評論：

1. 哇，這劇真的太勾人了，肯定能火！

2. 年下男的執著，實在太對味了

3. 每次看到男主，只覺得換角換得太好了kkk真的很帥

4. 頂著這樣一張帥臉，卻是執著的年下男？ 超讚啊，必追



5. 潤娥的顏值配上安成宰的廚藝？ 換做是我也一定會變成執著狂攻吧...ᅲᅲᅲᅲ太好看了

6. 兩個人顏值組合也很合拍，後面肯定更有看頭

7. 看來總有一天，燕熙君會相信延志永真的不是朝鮮之人，超好奇啊

8. 古裝劇就是這樣好，沒有像KakaoTalk那種隨時能聯絡的方式，所以特別哀傷，何況還是穿越劇，就更揪心

9. 第一集看到那一幕我就已經哭翻了

10. 那些樸拙的文字，反而更讓人心疼ᅲᅲᅲᅲᅲᅲ



11. 延志永回去後，男主應該會瘋狂尋找吧ᅲᅲ已經感受到愛而不得的心碎

12. 拜託走悲劇路線吧，拍出一部史詩級的神劇！

13. 這種奇幻劇明明就是悲劇走向，千萬不要硬給我搞個曖昧Happy Ending，絕對要悲劇結尾！！

14. 不行，現在就已經這麼虐了，還是給我Happy Ending吧ᅲᅲᅲ

出處：https://theqoo.net/hot/3887848247

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞