又试图闯入BTS柾国的住宅！警方在停车场逮捕40多岁韩国女性，网怒：「私生不是粉丝、真的要加强处罚」

怎么又发生这种事了 ㅠㅠㅠㅠ 昨日一名40多岁韩国女性闯入BTS防弹少年团成员柾国住宅停车场，最终被警方逮捕。

31日，首尔龙山警察局表示，以侵入住宅的嫌疑对韩国国籍的40多岁女性A某进行立案。A某於前一天晚上11点20分闯入柾国居住的龙山区单独住宅停车场，当时A某跟随进入停车场的车辆一起进入，保全通过监视器发现后报了警。据悉，A某被逮补时曾语无伦次地对警察说：「因爲是朋友家，所以进去了。」



在今年6月11日晚上11点多，30多岁的中国女性B某前往柾国的住宅多次按玄关密码而被捕，警方於27日被非拘留移交给检察机关。当天是柾国退伍的日子，不仅非法而且没有考虑刚退伍的柾国，擅自闯入家中给他带来伤害，让众多粉丝愤怒不已。

才过了2个多月，又发生相关事件，也让网友纷纷表示：「进去干嘛呢？真是个奇怪的人啊」、「如果40多岁的人因当偶像私生饭而被捕，会不会认清现实」、「真的要加强处罚，太过分了」、「都这么大了，干什么呢」、「拜托你不要再欺负柾国了」、「以跟踪骚扰罪处罚吧」、「爲什么有这么多疯狂的人」、「一直在等待，看到停车场开门就进去了，都起鸡皮疙瘩了」、「生日前一天不要这样，柾国刚从美国回来了 呜呜」、「幸亏保全有好好看监视器」、「私生不是粉丝而是精神病患者」、「真的好恶心」等等。



