李多海在上海購車又購房，甜蜜曬與SE7EN古風寫真！傳聞「直播一次賺100億」本人回應了

演員李多海近日頻頻分享在中國工作生活的日常，還透露已經在上海買了新車和新房，近況照片中展現出優雅從容的氛圍。

李多海於29日更新IG，分享了多張在飯店拍攝的照片，留言道：「因為在上海的新家裝潢還沒完成，所以到當地時就暫時過著漂泊的生活。 這次住在我們家附近（？ ）的香格里拉酒店，感覺還不錯呢！浦東也有喔~推薦！」





不久前，她還分享了多張與中國某款電動車的合照，並留言：「在上海成為我雙腳的新車X9，終於交車啦！」引發關註。





其實，李多海曾多次PO出在上海、杭州等地參加活動的美照，儼然已經融入當地生活。







不僅如此，李多海還通過YouTube頻道分享了與老公SE7EN一起在上海拍攝古風寫真、體驗「皇室生活」的經歷，十分甜蜜恩愛。





李多海曾在去年4月出演MBC《Radio Star》時，大方談及加入中國直播電商市場的經歷，直言：「劉德華、周杰倫、張柏芝都在做，一場4到5小時的直播就能達成100億韓元以上銷售額，知名網紅李佳琦甚至一天就創下過 兆韓元的銷售額。 」

此後，外界一度流傳「李多海一場直播銷售額破100億」的傳言，她則親自澄清：「那不是我，而是中國有這樣的人物。 因為他真的非常努力，才能到達那個位置。 我做不到那個程度。」坦率的發言再次引起關注。



此外，李多海在2023年與歌手SE7EN結束8年戀愛長跑，步入婚姻，積極通過SNS和YouTube與粉絲交流。

