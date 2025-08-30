孔刘&郑裕美四搭又演夫妻！惊喜客串新片《卷卷初恋》互称「宝贝、亲爱的」超甜腻

孔刘和郑裕美多次在电影中合作，虽然不是每次都演夫妻，却常常给人一种「国民荧幕夫妻」的错觉。 这次在新片《卷卷初恋》客串饰演一对「老夫妻」，可说是惊喜满足了CP粉的幻想XD

《卷卷初恋》是Netflix昨日新鲜上架的电影，由孔明、申银秀、车禹闵、尹相现和康美娜主演，讲述19岁的釜山少女「朴世莉」为了向暗恋对象「金贤」告白而将天然爆炸卷发拉直，却意外与转学生「韩允锡」产生交集的故事，是一段令人心动的青春罗曼史。





*以下内容包含轻微剧雷！



片中，朴世莉朋友安排她在一家咖啡馆参加相亲，世莉却不感兴趣地说没有要去。 这时，咖啡厅老板突然出现，表示已经留了最适合表白的好位置给她，相信她一定能告白成功，还主动自曝TMI：「我那个从首尔来的宝贝，也是在那边碰见的！」



众人笑著起哄，这时从后厨走出一位女士，正是郑裕美！郑裕美叫孔刘「亲爱的」，孔刘则对她抛爱心说：「好啦，这就去！」



고백의 역사 특별출연 공유 pic.twitter.com/aEixblYB4g — BLACK FACTORY (@BLACKFACTORY02) August 29, 2025

孔刘和在郑裕美曾在电影《熔炉》《尸速列车》里两度合作，分别饰演人权中心的社工和聋哑学校的老师、单亲父亲和孕妇（马东石老婆），直到2019年上映的电影《82年生的金智英》才第一次真正饰演夫妻。







孔刘和在郑裕美合作的三部电影都是韩国近十几年首屈一指的佳作，两人不仅戏内是最佳搭档，戏外也多次传出绯闻甚至婚讯，但双方公司均极力否认。



