孔刘&郑裕美四搭又演夫妻！惊喜客串新片《卷卷初恋》互称「宝贝、亲爱的」超甜腻
广告

孔刘&郑裕美四搭又演夫妻！惊喜客串新片《卷卷初恋》互称「宝贝、亲爱的」超甜腻

韩剧   2025年8月30日   星期六17:49   Sani  

（封面图源：Netflix《卷卷初恋》截图）

孔刘和郑裕美多次在电影中合作，虽然不是每次都演夫妻，却常常给人一种「国民荧幕夫妻」的错觉。 这次在新片《卷卷初恋》客串饰演一对「老夫妻」，可说是惊喜满足了CP粉的幻想XD

《卷卷初恋》是Netflix昨日新鲜上架的电影，由孔明、申银秀、车禹闵、尹相现和康美娜主演，讲述19岁的釜山少女「朴世莉」为了向暗恋对象「金贤」告白而将天然爆炸卷发拉直，却意外与转学生「韩允锡」产生交集的故事，是一段令人心动的青春罗曼史。
（图源：Netflix《卷卷初恋》海报）
（图源：Netflix《卷卷初恋》剧照）

*以下内容包含轻微剧雷！
（图源：KSD）

片中，朴世莉朋友安排她在一家咖啡馆参加相亲，世莉却不感兴趣地说没有要去。 这时，咖啡厅老板突然出现，表示已经留了最适合表白的好位置给她，相信她一定能告白成功，还主动自曝TMI：「我那个从首尔来的宝贝，也是在那边碰见的！」
（图源：Netflix《卷卷初恋》截图）

众人笑著起哄，这时从后厨走出一位女士，正是郑裕美！郑裕美叫孔刘「亲爱的」，孔刘则对她抛爱心说：「好啦，这就去！」
（图源：Netflix《卷卷初恋》截图）

孔刘和在郑裕美曾在电影《熔炉》《尸速列车》里两度合作，分别饰演人权中心的社工和聋哑学校的老师、单亲父亲和孕妇（马东石老婆），直到2019年上映的电影《82年生的金智英》才第一次真正饰演夫妻。
（图源：《熔炉》剧照）
（图源：《尸速列车》剧照）
（图源：《82年生的金智英》海报）

孔刘和在郑裕美合作的三部电影都是韩国近十几年首屈一指的佳作，两人不仅戏内是最佳搭档，戏外也多次传出绯闻甚至婚讯，但双方公司均极力否认。
（图源：TVDaily）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 韩剧 » 孔刘&郑裕美四搭又演夫妻！惊喜客串新片《卷卷初恋》互称「宝贝、亲爱的」超甜腻
© 2025 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手