《暴君的厨师》本周特别先公开！润娥为暴君李彩玟准备的第一个御膳桌，腹肌若隐若现～让她超慌张 XD

润娥和李彩玟主演的《暴君的厨师》在上周首播！大家都有开始看了吗？真的超级爆笑 XD

第2集中延志永（润娥 饰）以天下一味俘获暴君李献（李彩玟 饰）的胃口，但...最后仍被押送到宫中，让人预感到艰难的日子。轻松又爆笑的剧情，受到许多观众的喜爱，收视也持续上涨！第2集首都圈收视6.5%、全国收视6.6%，是所有频道同时段收视率第一。



公开的第3～4集特别公开影片中，延志永端著御膳要给燕熙君李献，进门后发现李献露出腹肌，延志永心里的 OS：「都长这么大的男人了，为什么衣服要解开啊？要打起精神！就算他是朝鲜最烂的暴君，但我不是知道历史吗？没事的～不要紧张。」之后延志永也开始介绍这次法国高级料理套餐！



公开的最新剧照，李献身穿五颜六色的服装，甚至还戴著面具，打扮得酷似戏子。延志永则将徐长今（尹瑞娥 饰）抱在怀里，两人看起来有点落魄，拿掉面具的李献看著他们，到底发生什么事情？让人期待！



