《行骗天下KR》朴敏英+朱钟赫两人的关系将如何展开……9月6日即将公开

TV CHOSUN的新周末迷你剧集《行骗天下KR》将於9月6日播出，剧情描述拥有多才多艺的三名诈欺犯，将用他们的才华对这世界的恶势力进行复仇。剧中朴敏英与朱钟赫的首次对手戏就是滑翔伞落地之后的拥抱！

《行骗天下KR》由《地下菁英》《第六感之吻》《Oh My Baby》《VOICE 3》的南基薰导演与《犯罪心理》《看得见鬼的刑警处容1、2》的洪胜贤作家，以及拥有惊人笔力的金多慧作家共同合作，带来令人耳目一新的作品。演员则是集合了每部作品都引领话题热潮的朴敏英、朴喜洵与朱钟赫，可说是2025年下半年相当令人期待的一部电视剧。



特别室朴敏英与朱钟赫在《行骗天下KR》中分别饰演天才诈欺师团队领导者尹怡朗以及单纯又热血的团队老么明求浩。尹怡朗为了欺骗恶党们，利用自己属於金字塔顶端1％的聪明头脑，把四次元的个性升华出魅力，而明求浩则对於欺骗他人这件事情感到反感，但却被口若悬河的成员们说服，也具有人类的呆萌感。朴敏英与朱钟赫的双人剧照也陆续公开。



剧照中包含了朴敏英用滑翔伞从天而降，与朱钟赫拥抱的画面，制作组也说明，朴敏英与朱钟赫两人的化学反应就以此当作起点，引起观众们的好奇。而《行骗天下KR》当然也包含了韩剧的优点，暗示著尹怡朗与明求浩两人的关系将以相当有趣的方式展开。《行骗天下KR》将於9月6日晚间於TV CHOSUN与Coupang Play平台公开。



