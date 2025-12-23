这画面能免费看？朴宝剑、BTS V、秀智「神仙合体」引爆韩网：宛如偶像剧开场

韩流颜值天花板同框画面来了！演员朴宝剑、防弹少年团（BTS） 成员 V（金泰亨）以及「国民初恋」秀智近日同框亮相，超强视觉组合一曝光，立刻引发粉丝暴动，直呼「这画面太犯规」。

朴宝剑22日在社群分享合照并写下：「愿我们所有的日子都充满欢乐与光明。」照片中，同为该品牌大使的三人开心并肩合影，一下子比起招牌「V」手势，一下子又摆出「开花」的可爱姿势，灿烂笑容像阳光一样耀眼。 另一张近距离的脸部特写，更是完美展现了三人温暖又惊为天人的神级视觉，让粉丝疯狂赞叹：「这组合太梦幻了」、「颜值天花板集合」、「光是看照片就觉得被净化了」。



朴宝剑也分享了与同品牌大使、新人男团 TWS 的合影，画面中充满魅力的姿势与表情，同样引发热议。



当天的活动在首尔清潭洞 CELINE 旗舰店举行，现场还有新生代男团 TWS 一同出席。 众位大使身穿由新任艺术总监 Michael Rider 操刀的最新系列，以简约剪裁与现代氛围完美诠释品牌风格，气场全开。



此外，朴宝剑日前才在「2025 KBS 演艺大赏」夺下「年度综艺人奖」，事业、友情全开挂。 这场年末梦幻合体，也被网友封为「年度最养眼同框之一」。

