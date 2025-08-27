恋情铁证再+1？ 宋多恩电梯直击BTS Jimin正脸！Jimin「你知道我来了吗？」亲口宠溺对话曝光

《Heart Signal 2》出演嘉宾兼演员宋多恩最近亲自丢出「震撼弹」！

她在TikTok上传一支影片，画面中她走出位於首尔龙山区汉南洞的豪宅公寓，在电梯里等人，没想到电梯门一开，出现的竟是——BTS防弹少年团的Jimin！影片里宋多恩先是调皮地吓了对方一跳，Jimin则笑著说：「哎呀！你知道我来了？ 我还故意不说想给你惊喜呢~」两人互动自然亲密，立刻让外界联想到之前传了好几年的「恋爱疑云」。





Song Daeun on TikTok posted a video of her welcoming Jimin of BTS back home at their Hannam91 apartment. pic.twitter.com/IOIOGT4hDV — JiminxDaeun (@daeunie_20) August 26, 2025

其实宋多恩与Jimin多次卷入恋爱传闻。 2023年宋多恩在社群媒体上传的一段影片中，餐桌、锅具以及背景与Jimin家中的布置十分相似，加上外界也出现两人被目击约会的传闻，因此再度引发热议。 当时她透过社群发文澄清，语气颇为强硬：「第三者的事别问我，去问别人。 我很清醒，不要拿『粉丝可怕』、『会被告』来吓我。 所有资料我都留著！」虽然否认味道浓厚，但又没正面承认或否认，让外界一头雾水。



[정리글] 지민 팬들이 예전부터 송다은 의심함 ([Summary] Jimin fans have been suspicious of Song Daeun since before) (링크에 더있어요) https://t.co/aTbQrYTCsQ pic.twitter.com/49ut5VUbl9 — 인스티즈(instiz) (@instiz) May 17, 2024

之后，宋多恩还在个人帐号公开过一张「写有 Da Eun和Jimin英文名字的情侣无线耳机」照片，以及穿著防弹少年团周边T恤的画面，但很快便紧急删除。特别是因为与Jimin多次传出恋情是因为特尝，宋多恩透露自己遭到不少Jimin粉丝的恶意留言攻击。 虽然她从未正面回应两人的关系，但曾公开截图这些恶评，并警告表示：「这些邮件不是我看，而是律师在看。 如果不想几天后收到警方传唤通知，就赶快道歉。」



송다은 방탄소년단 지민과 열애설



방탄소년단 지민 송다은 열애설 이 사실일까 ?



'하트시그널2' 출신 배우 송다은과 방탄소년단 지민이 열애설에 휩싸였다.



지난 16일 송다은은 개인 SNS에 다수의 의미심장한 게시물을 업로드해 지민과의 열애설이 불거졌다.



두 사람의 열애설을 추측하는 첫 번째… pic.twitter.com/UF8RFp3OXe — 웃짤컴퍼니 (@xforsmile) May 17, 2024

今年34岁的宋多恩2011年以MBC电视剧《绝不认输》出道，之后演出过《握住我的手》、《星期三下午3点30分》、《结过一次了》等作品，但真正让她爆红的还是2018年恋爱实境秀《Heart Signal 2》，凭甜美外型圈粉无数。



至於Jimin，不用多说就是国际巨星，「世界豆」防弹少年团的一员。 今年6月他才刚退伍，7月就马上和队友一起飞美国准备回归。 据多家韩媒爆料，防弹少年团将在2026年春天强势回归，还要举办超大规模世界巡演，粉丝已经开始倒数期待啦！



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻