恋情铁证再+1？ 宋多恩电梯直击BTS Jimin正脸！Jimin「你知道我来了吗？」亲口宠溺对话曝光
广告

恋情铁证再+1？ 宋多恩电梯直击BTS Jimin正脸！Jimin「你知道我来了吗？」亲口宠溺对话曝光

明星   2025年8月27日   星期三09:33   Tracy  

（封面图源：IG@j.m、@da.eun.da.eun）

《Heart Signal 2》出演嘉宾兼演员宋多恩最近亲自丢出「震撼弹」！

她在TikTok上传一支影片，画面中她走出位於首尔龙山区汉南洞的豪宅公寓，在电梯里等人，没想到电梯门一开，出现的竟是——BTS防弹少年团的Jimin！影片里宋多恩先是调皮地吓了对方一跳，Jimin则笑著说：「哎呀！你知道我来了？ 我还故意不说想给你惊喜呢~」两人互动自然亲密，立刻让外界联想到之前传了好几年的「恋爱疑云」。
（图源：宋多恩TikTok截图）

其实宋多恩与Jimin多次卷入恋爱传闻。 2023年宋多恩在社群媒体上传的一段影片中，餐桌、锅具以及背景与Jimin家中的布置十分相似，加上外界也出现两人被目击约会的传闻，因此再度引发热议。 当时她透过社群发文澄清，语气颇为强硬：「第三者的事别问我，去问别人。 我很清醒，不要拿『粉丝可怕』、『会被告』来吓我。 所有资料我都留著！」虽然否认味道浓厚，但又没正面承认或否认，让外界一头雾水。

之后，宋多恩还在个人帐号公开过一张「写有 Da Eun和Jimin英文名字的情侣无线耳机」照片，以及穿著防弹少年团周边T恤的画面，但很快便紧急删除。特别是因为与Jimin多次传出恋情是因为特尝，宋多恩透露自己遭到不少Jimin粉丝的恶意留言攻击。 虽然她从未正面回应两人的关系，但曾公开截图这些恶评，并警告表示：「这些邮件不是我看，而是律师在看。 如果不想几天后收到警方传唤通知，就赶快道歉。」

今年34岁的宋多恩2011年以MBC电视剧《绝不认输》出道，之后演出过《握住我的手》、《星期三下午3点30分》、《结过一次了》等作品，但真正让她爆红的还是2018年恋爱实境秀《Heart Signal 2》，凭甜美外型圈粉无数。
（图源：IG@da.eun.da.eun））

至於Jimin，不用多说就是国际巨星，「世界豆」防弹少年团的一员。 今年6月他才刚退伍，7月就马上和队友一起飞美国准备回归。 据多家韩媒爆料，防弹少年团将在2026年春天强势回归，还要举办超大规模世界巡演，粉丝已经开始倒数期待啦！
（图源：IG@j.m）

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » 恋情铁证再+1？ 宋多恩电梯直击BTS Jimin正脸！Jimin「你知道我来了吗？」亲口宠溺对话曝光
© 2025 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手