金宣虎的杯套在树林里随处可见？《魅惑》剧组乱丢垃圾引争议，最终道歉：已全部清理完毕！

Disney+《魅惑》剧组在济州岛拍摄结束后，擅自将大量垃圾扔进树林，引发了争议，今日（28）也进行了道歉。

近日，一位在济州岛生活的网友最近在 SNS 上留言说：「拍完电视剧后，把垃圾扔到树林里...还有粉丝们送来的咖啡杯，粉丝们知道吗？」公开的相关影片中，包含水瓶、塑胶袋、饮料杯等被擅自丢弃，特别是还有印有金宣虎头像的杯套，因此可以看出该是电视剧《魅惑》的剧组。



随著争议逐渐扩散，《魅惑》方面今日（28）也表示：「因爲拍摄结束得很晚，拍摄过程很暗，所以没能仔细整理现场。得知情况后，向拍摄现场和有关机关道歉并请求谅解后，立即整理了垃圾，目前已经全部清理完毕。拍摄结束后没能好好整理现场，给大家带来了不便，对此真心道歉，以后会更加万无一失地注意拍摄。」

这也不是第一次因拍摄现场管理不善而引起争议，因此再次在韩网引发热烈讨论。韩网友：「没有罚款或者处罚吗？因爲引起争议，收拾起来才觉得可恶啊」、「虽然很暗，但没有落下任何装备，只留下垃圾... 辩解太过分了」、「拍电视剧的人总是这样」、「上次不是在济州岛也这样吗」、「别光嘴上说对不起，长辈和演员一起去打扫卫生吧」、「那么黑的话，拍摄怎么办？这叫藉口吗？」、「不要光用嘴道歉，要行动」、「黑得看不见垃圾，但装备都带走了啊」等等。

而 Disney+《魅惑》由秀智、金宣虎主演，该编自同名网漫，讲述1935年京城（今首尔）时代，画家尹以浩受托为神秘女子宋贞华画肖像，并在过程中揭开她被尘封半世纪、充满谜团的秘密故事，预计2026年播出。



