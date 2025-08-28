《刘QUIZ》比尔盖兹，公开宣布捐出280兆韩元财产的理由！连大神刘在锡也超紧张～

昨晚（27日）播出的 tvN 访谈综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》中，首次公开了与亿万富豪、比尔盖兹基金会董事长比尔盖兹的专访，关注度极高。

连国民主持人刘在锡也紧张不已，他表示：「没想到有一天能亲自采访比尔盖兹，简直是家族的荣耀，我家里也闹翻天了。能见到您真的非常荣幸。」



曹世镐则开玩笑说刘在锡和比尔盖兹的眼镜很像，他听后笑著回应：「都是书呆子眼镜。」

比尔盖兹已宣布将捐出自己99%的财产、约280兆韩元。他表示自己受到父母影响：「父母经常参与捐赠和志工活动，母亲教导我必须将财富回馈社会。」他强调自己会持续将财富投入社会，致力於贫困阶层的创新与改善。



他回忆，1977年读到一篇关於幼童因腹泻病丧命的文章，当时自己正好有一岁的女儿，因此下定决心要解决腹泻问题。凭藉才能创立世界最大规模的慈善基金会后，他不断身体力行，实践「将能力与财富回馈社会」的人生价值。



对於巨额财富，他谦虚地表示：「我只是运气好。公司获得了巨大价值，因此我认为自己拥有的财富理应回馈社会，并决定要用钱去做最有意义、最有影响力的事。」

比尔盖兹曾连续18年蝉联全球首富，是微软创办人之一，目前身兼技术顾问及盖兹基金会董事长，至今已捐出逾十兆韩元。据悉，他已公开宣布将於2055年前完成280兆韩元的捐赠计划。1955年出生的他，如今仍持续推动全球慈善事业。

▼这一集（EP.308）除了比尔盖兹外，还访问了在全球爆红的Netflix动画电影《Kpop 猎魔女团》导演玛姬・姜（Maggie Kang），相当精彩：



