BTS柾国住家三度遭擅闯未遂！这次是 50 多岁日本女性，终於被警方立案调查

涉嫌试图擅自闯入 BTS 防弹少年团成员柾国（Jung Kook）住家的日本籍观光客已遭立案。

根据 22 日首尔龙山警察署等消息，警方於16日以涉嫌「住宅侵入未遂」罪名逮捕了一名50多岁的日本女性 A 某。该案最初为内部调查，现已转为正式立案。



警方近日传唤了柾国的代理人（即原告）进行问询。应原告要求，警方也正在调查是否违反了《跟踪骚扰处罚法》。

A 某被指控於 11 月 12 日至 14 日期间，多次按压柾国位於首尔龙山区住家的门锁，试图闯入。报案日期为11月14日。

然而，由於A女士目前不在韩国，警方尚未对其进行讯问。待 A 某再次入境韩国后，预计将进行相关调查。



令人震惊的是，柾国住所遭闯入的事件几乎两个月就发生一次。 6月一名30多岁中国籍女子深夜多次输入玄关密码，被警方逮捕，后以住宅侵入未遂被移送检方，最终因犯罪未遂且已离境而获「暂缓起诉」处分。 8月底，一名 40多岁韩国籍女子尾随车辆闯入柾国自宅地下停车场，被保全发现报警后。女子被捕时甚至胡言乱语称「这是朋友家」。

柾国本人在9月直播时提及8月的闯入事件，透露了私生造成的心理压力，语带无奈地警告：「请不要再来了。 如果不想去警局，就不要闯进来。」所属社BigHit Music也表示，公司一直实施严格的艺人保护措施，未来也会更积极采取法律行动，绝不姑息非法行为。



依照韩国法律规定，一旦被认定为跟踪犯罪，将依《跟踪犯罪的处罚等相关法律》，处以 3 年以下有期徒刑或 3000 万韩元以下罚金。若使用凶器等危险物品，则可处 5 年以下有期徒刑或 5000 万韩元以下罚金。

