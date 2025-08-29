孙艺真删除分享日常＆育儿点滴的子帐号（小号），疑似与近期「冷落童星争议」有关

此前，孙艺真（孙艺珍）在电影《徵人启弑》记者会上，因李炳宪的一段分享而卷入了「冷落童星争议」。外界推测，她删除（小号）子帐号或与此事件有关，引发了讨论。童星的妈妈则出面发声，力挺孙艺真！

27日凌晨，孙艺真的子帐号被删除。除了拥有近900万追踪者的IG主帐号外，她原本还经营著一个分享育儿与日常生活的小号。

直到近期，孙艺真仍透过小号以「我孩子的早餐」为题，分享家庭近况，展现身为母亲的一面。

在记者会现场，演员李炳宪提到孙艺真谈及「母性」时，开玩笑地说道：「和拍摄现场的样子很不一样。童星们充满好奇心，常常提出很多问题，我都会一一回答后再拍摄。但孙艺真却一次都没有回应过童星的问题。」



李炳宪还说：「我对她说『你也回答一下吧』，孙艺真却回『这种事就交给前辈您来回答吧』。」当时引发笑声。孙艺真则笑著解释：「饰演我女儿的小朋友实在太好奇了，从排练到正式拍摄前不停地发问。但我台词很多，还要接收导演的细致情感指导，必须专注，所以才会顾不上。」



然而，童星崔昭律（최소율）的母亲透过SNS与粉丝互动时，被问及孙艺真相关问题，她则替对方缓颊说：「我也觉得有些部分挺让人意外。不过那只是开玩笑的插曲，事实上她非常亲切。」



崔昭律的母亲平时也会在SNS上为孙艺真应援，两人保持著良好关系。她进一步表示：「我们其实也有些委屈之处。日后或许会有机会好好说明。」强调所谓的「冷落童星争议」只是误会。



此外，孙艺真於27日上午现身仁川国际机场，继续为电影《徵人启弑》造势宣传，前往义大利出席《第82届威尼斯影展》。



