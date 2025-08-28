KakaoTalk出卖了闵熙珍？法庭认可KKT聊天内容，对话比记者会还爆料！

这场官司真的越来越精彩了！闵熙珍前代表再怎么强烈反对，法院还是决定「采纳KakaoTalk对话作为证据」！

事情是这样的：8月22日首尔西部地法在SOURCE MUSIC告闵熙珍的5亿（韩币，下同）损害赔偿案第三次庭审时，终於把大家都很好奇的那些KakaoTalk对话当作正式证据了！

闵熙珍这边的律师一直在抗议，说这些对话是「非法收集」的，但法院可不买帐。法官表示：「KakaoTalk负责人都告知密码了，这怎么能算违反通信秘密保护法呢？」一句话就驳回了。

大家真正关心的重点来了——这些对话里到底说了什么？

究竟有什么样的对话？其中包含闵熙珍前代表提及▶NewJeans成员招募过程▶出道日程协调▶NewJeans练习生时期管理问题等内容的发言。这些对话也是SOURCE MUSIC和闵熙珍前代表主张严重分歧的主要争议事项。



一直以来，闵熙珍前代表都主张自己直接发掘了NewJeans成员。然而，Minji、Hanni、Haerin、Danielle、Hyein五人都是SOURCE MUSIC从2018年到2021年直接发掘的练习生。实际上，她们在SOURCE MUSIC以N团、「HYBE首个女团」身份准备出道是广为人知的事实。双方主张分歧最大的部分是关於闵熙珍前代表声称HYBE故意推迟NewJeans（N团）出道的主张。这一点可以从比KakaoTalk更早被采纳为证据的公司内部邮件（闵熙珍前代表与SOURCE MUSIC往来的对话）中窥见当时的情况。



根据邮件内容，连续推迟N团出道会议的是闵熙珍前代表一方。去年7月Dispatch已通过「『想带走她们』...闵熙珍抢夺NewJeans的始末」报导公开了这些对话内容。

这次法院采纳的KakaoTalk对话更劲爆！

闵熙珍去年4月记者会上还在强调「我亲自选角了NewJeans成员」，但2021年上半年她跟命理师的私人对话里却说：「想把女团的孩子们带到我的厂牌」、「好像让SOURCE做了好事」这种话？！这不就等於承认了那时候她就知道这些孩子本来就是SOURCE MUSIC挖来的，而且正在准备出道吗？



让我们看看NewJeans成员们的真实加入时程： Minji：2018年加入； Hanni：2019年全球试镜合格； Haerin：街头星探发掘； Danielle：前YG练习生，2020年7月加入； Hyein：2021年1月由SOURCE MUSIC苏成镇代表亲自招募。闵熙珍对这些情况一清二楚，所以当命理师建议要把N团带走时，她还开玩笑说：「苏成镇（代表）会发疯的」～看起来她早就知道这样做会有多大的冲击了呢。

更有趣的矛盾来了： 闵熙珍在记者会上抱怨「HYBE违背了让NewJeans最先出道的承诺」，但在2021年4月19日跟苏成镇的对话中，她明明自己说：「我的厂牌整理是优先的，Source21团的人事费问题也应该随之解决」。可是同年6月的「SOURCE女团推出会议录」里清楚写著NewJeans要作为HYBE首个女团出道的方针，公司内部的方向跟她后来的说法完全不一样啊！



这场法律大战的影响可不只这一件法院采纳了这些载有关键对话的KakaoTalk证据，这个结果不只会影响这起5亿韩元的损害赔偿诉讼，连带著跟HYBE的260亿股东间协议解约案、跟BELIFT LAB的纠纷等其他案件都会受到影响。

看来这场围绕著NewJeans的法律攻防战还会持续一段时间，而这些私人对话的曝光，确实让整个事件的真相变得更加清晰了呢。

大家觉得这些证据会如何影响最终的判决结果呢？我们会持续关注后续发展！

