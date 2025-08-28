KakaoTalk出賣了閔熙珍？法庭認可KKT聊天內容，對話比記者會還爆料！

這場官司真的越來越精彩了！閔熙珍前代表再怎麼強烈反對，法院還是決定「採納KakaoTalk對話作為證據」！

事情是這樣的：8月22日首爾西部地法在SOURCE MUSIC告閔熙珍的5億（韓幣，下同）損害賠償案第三次庭審時，終於把大家都很好奇的那些KakaoTalk對話當作正式證據了！

閔熙珍這邊的律師一直在抗議，說這些對話是「非法收集」的，但法院可不買帳。法官表示：「KakaoTalk負責人都告知密碼了，這怎麼能算違反通信秘密保護法呢？」一句話就駁回了。

大家真正關心的重點來了——這些對話裡到底說了什麼？

究竟有什麼樣的對話？其中包含閔熙珍前代表提及▶NewJeans成員招募過程▶出道日程協調▶NewJeans練習生時期管理問題等內容的發言。這些對話也是SOURCE MUSIC和閔熙珍前代表主張嚴重分歧的主要爭議事項。



一直以來，閔熙珍前代表都主張自己直接發掘了NewJeans成員。然而，Minji、Hanni、Haerin、Danielle、Hyein五人都是SOURCE MUSIC從2018年到2021年直接發掘的練習生。實際上，她們在SOURCE MUSIC以N團、「HYBE首個女團」身份準備出道是廣為人知的事實。雙方主張分歧最大的部分是關於閔熙珍前代表聲稱HYBE故意推遲NewJeans（N團）出道的主張。這一點可以從比KakaoTalk更早被採納為證據的公司內部郵件（閔熙珍前代表與SOURCE MUSIC往來的對話）中窺見當時的情況。



根據郵件內容，連續推遲N團出道會議的是閔熙珍前代表一方。去年7月Dispatch已通過「『想帶走她們』...閔熙珍搶奪NewJeans的始末」報導公開了這些對話內容。

這次法院採納的KakaoTalk對話更勁爆！

閔熙珍去年4月記者會上還在強調「我親自選角了NewJeans成員」，但2021年上半年她跟命理師的私人對話裡卻說：「想把女團的孩子們帶到我的廠牌」、「好像讓SOURCE做了好事」這種話？！這不就等於承認了那時候她就知道這些孩子本來就是SOURCE MUSIC挖來的，而且正在準備出道嗎？



讓我們看看NewJeans成員們的真實加入時程： Minji：2018年加入； Hanni：2019年全球試鏡合格； Haerin：街頭星探發掘； Danielle：前YG練習生，2020年7月加入； Hyein：2021年1月由SOURCE MUSIC蘇成鎮代表親自招募。閔熙珍對這些情況一清二楚，所以當命理師建議要把N團帶走時，她還開玩笑說：「蘇成鎮（代表）會發瘋的」～看起來她早就知道這樣做會有多大的衝擊了呢。

更有趣的矛盾來了： 閔熙珍在記者會上抱怨「HYBE違背了讓NewJeans最先出道的承諾」，但在2021年4月19日跟蘇成鎮的對話中，她明明自己說：「我的廠牌整理是優先的，Source21團的人事費問題也應該隨之解決」。可是同年6月的「SOURCE女團推出會議錄」裡清楚寫著NewJeans要作為HYBE首個女團出道的方針，公司內部的方向跟她後來的說法完全不一樣啊！



這場法律大戰的影響可不只這一件法院採納了這些載有關鍵對話的KakaoTalk證據，這個結果不只會影響這起5億韓元的損害賠償訴訟，連帶著跟HYBE的260億股東間協議解約案、跟BELIFT LAB的糾紛等其他案件都會受到影響。

看來這場圍繞著NewJeans的法律攻防戰還會持續一段時間，而這些私人對話的曝光，確實讓整個事件的真相變得更加清晰了呢。

大家覺得這些證據會如何影響最終的判決結果呢？我們會持續關注後續發展！

