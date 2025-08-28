比腿长更火？IVE张员瑛靠「一撮汗毛」登热搜，全网讨论疯传：偶像该除毛 vs 偶像也是人

人气女团 IVE 的门面担当张员瑛，这次不是靠「逆天长腿」或「仙女颜值」登上热搜，而是因为——一张手臂特写照！

事情是这样的：张员瑛日前在SNS上公开了一张展示手表和手炼的照片，本意是想秀一下「时尚小配件」，没想到照片里却意外捕捉到她手臂上细细淡淡的汗毛。结果立刻被眼尖粉丝放大讨论，甚至传到海外社群，瞬间炸锅。



有些海外网友反应超严苛，留言写下：「这真的是员瑛的手吗？」、「偶像不是都该除毛吗？」、「有点掉形象耶」……一副「偶像必须零毛孔＋零毛发」的标准审美。尤其是日本网友，还有人酸说：「在日本这可不行啊！」不过别担心，护航粉丝马上跳出来反击：「员瑛也是人唉！」、「有汗毛很正常吧」、「其实挺可爱的」、「完美到连手毛都被放大检查，这才是真巨星」！

这场「汗毛大战」不只让网友笑到喷饭，也再次凸显了 K-pop 偶像被放到显微镜底下检视的现实——粉丝期待「完美无瑕」，但同时也有人开始喊话：「偶像自然一点反而更迷人」。

只能说张员瑛靠「一撮汗毛」再度证明了她的顶流人气——毕竟，不是谁的手臂毛都能掀起国际热议啦！

