Danielle走！ADOR清算「责任归属」，独踢她出NewJeans：点名「她家人与闵熙珍」害团队

韩国娱乐圈再爆震撼消息！HYBE旗下厂牌ADOR於29日突然发布官方声明，宣布将单方面终止与NewJeans成员Danielle的专属合约，她成为团内目前唯一被「开除」的成员。 声明中更直接点名「Danielle的1位家人」与「前代表闵熙珍」，强调将追究其「法律责任」，火药味十足。

ADOR在声明中明确将Danielle与其他成员区别对待，理由是「引发此次纷争、导致NewJeans脱队及回归延迟的『重大责任』在於Danielle的1位家人及闵熙珍前代表」。 公司强调，这不仅是「协议破局」，而是因为其行为已直接造成「离队与回归延误」的具体损害，因此决定单独终止与Danielle的合约，并将对相关责任人采取法律行动。



相较於Danielle的决裂，ADOR也同步更新了其他成员的动态：Hanni在与家人亲赴韩国与公司进行长时间对话后，已决定「尊重法院判决，继续与ADOR合作」；Minji目前仍与公司持续对话中，旨在「增进双方理解」。



公司透露，成员们在长期接受「扭曲且偏颇的资讯」后，对公司产生许多误解，才导致此次冲突。 然而唯独Danielle方向不同，ADOR直言「已判断难以再一起走下去」，责任层级与其他人不同。从ADOR的声明可看出，公司认定在整起风波中，Danielle方（特别是家人）的责任程度与其他成员「有本质上的不同」，因此采取截然不同的处理方式——不是协商，而是直接终止合作。ADOR也表示，对於纷争中浮现的其他争议，「将另寻时机与方式说明」，暗示未来可能还有更多内幕曝光。ADOR最后重申，将尽最大努力让NewJeans「尽快回到粉丝身边」，但这条回归之路，看来将以四人体制展开。Danielle的动向与其家人、闵熙珍的后续法律攻防，预计将持续延烧。



据悉，「Danielle的某位家人」指的正是Danielle的母亲。她被外界视为前ADOR代表闵熙珍涉嫌挖角（tampering）争议中的关键协力者之一。

这起事件不仅震撼K-pop圈，更被视为HYBE与闵熙珍派系斗争下，最剧烈的一次人事地震。 粉丝震惊之余，也担忧NewJeans的未来团体动态与音乐规划是否将受重创。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻