《超人回来了》沈亨倬超可爱儿子Haru，人生首次「米饼吃播」公开！看了忍不住姨母笑～

KBS2 综艺节目《超人回来了》将在 27 日播出的第 587 集〈闪耀的你的今天〉篇中，193 天大的 Haru 将迎来人生第一场米饼吃播。

这一集里，出生第 193 天的 Haru 将迎来人生第一场米饼吃播。面对婴儿零食界人气顶流的「米饼」，Haru 首先仔细端详，接著直接送入口中。崔智友笑著说：「终於要入门米饼的世界了吗？」表达对 Haru 吃播的期待。



之后，Haru 一边慢慢咬著、融化著米饼，不久便正式进入「战斗模式」吃播。特别是他用刚冒出来、像米粒般的两颗小门牙「咔嚓」咬下，再「咯吱咯吱」咀嚼，模样可爱到爆。初次遇见米饼新世界，他笑得灿烂，还一边兴奋地踢脚，让人看了忍不住跟著微笑。

此外，Haru 光是看到米饼包装袋就开始流口水，还向爸爸撒娇要吃米饼；当他终於拿到米饼后，更展开「双手吃播」。朴秀洪笑说：「Haru 的脸蛋看起来很可爱又温和，但吃米饼的时候完全是个男子汉啊！」引发现场爆笑。

▼今晚的Haru抢先看：



同时，沈亨倬也感动地表示：「你用小手自己吃，还会挑想要的东西，真的太神奇了。」对 Haru 每天不同的成长模样深有共鸣。Haru 沉浸在米饼世界的可爱笑容，以及爸爸沈亨倬对儿子日渐成长的感叹，都将在今晚 8 点 30 分的节目中播出。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻