《超人回来了》晟敏下定决心带著儿子出演：「希望大家不要太讨厌我，能温暖地看待我、多多爱我」

歌手晟敏在KBS2综艺节目《超人回来了》中秋特别篇中（10月7日播出）登场。曾以男团Super Junior成员身分享有极高人气的他，坦言自从选择恋爱与结婚后，陷入无数流言之中，导致长达10年无法活动，谈及过往时不禁红了眼眶，他表示自己是为了家人所以勇敢挑战。



他表示：「我从未向任何人吐露过心声。我是第一个结婚的偶像，当时很担心粉丝会吓到，不知道该怎么告诉大家。就在我犹豫时，消息与报导先曝光了，结果无法及时应对。随著谣言愈演愈烈，看著数不清的恶评，觉得大家都在骂我、用负面的眼光看我，於是什么话也说不出来，只能待在家里。不会唱歌以外的事，又觉得自己越来越没有立足之地，那种恐惧让我很害怕。」



晟敏透露，虽然当初是为了守护妻子金思垠而选择结婚，但因此经历了10年的空白期，他也表达了对妻子成为家中支柱的歉意。金思垠则回应：「其实老公比我更辛苦，反而让我觉得自己拖累了他，心里很难过也很抱歉。」

晟敏在结婚10年后，迎来了宛如奇迹般诞生的儿子度允（도윤，音译），并以此为契机，准备以Trot歌手身分再出发。为了实现对舞台的渴望，他选择转型为Trot歌手。虽然在比赛中未能取得好成绩，但他为了打好基础，前往Trot作曲家李浩燮的歌唱教室学习，历经四年的磨练，终於成为受师父爱戴的学生之一。

结束课程后，晟敏回到家中，为即将登上的《全国歌唱大赛》舞台全力准备，同时展现出细心爸爸的一面――与度允共度时光、亲手制作副食品并喂食。数日后，以新人Trot歌手身分登上《全国歌唱大赛》的晟敏，在主持人南熙锡的建议下，秉持真心唱歌，即使在大雨中仍为支持他的粉丝倾尽全力演唱。



为了妻子与儿子鼓起勇气重返舞台的晟敏表示：「希望有一天，度允能长大到看著我的舞台，并对我说『爸爸好帅』。虽然我是出道20年的歌手，但现在是重新出发的Trot新人，希望大家不要讨厌我，能温暖地看待我、多多爱我。」表达了对未来的决心。

