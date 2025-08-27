路雲體檢終於通過！確定10月27日入伍，最後一部作品《濁流之爭》將在9月Disney+首播~

演員路雲通過了身體檢查的複檢，最終確定將以現役身份入伍，消息一出粉絲們也相當捨不得。

所屬公司 FNC Entertainment 透過官方網站公告：「路雲已接受複檢並被判定為現役，將於 10 月 27 日入伍。」



此前，路雲原定於 7 月 21 日入伍，但在入營判定檢查時被評定為 7 級，因而延期。

隨後，路雲方面提交了異議申請書，並於本月初接受複檢。經檢查確認其身體狀態無礙現役，最終確定於 10 月正式入伍。

所屬公司表示：「為了最大程度減少入伍當日現場的混亂，將不會舉行任何官方活動。衷心感謝大家一直以來給予路雲的愛，也請各位粉絲多多應援，直到他順利完成兵役、健康歸來。」

路雲於 2016 年以 SF9 成員身分出道，2017 年通過 KBS2 電視劇《學校2017》展開演員活動。2023 年，他退出團體，專注於演員之路，並將在 9 月 26 日公開的 Disney+《濁流之爭》中與觀眾們見面。

▼一場開拓命運的故事即將展開 |《濁流之爭》前導預告 | Disney+ 9月26日 獨家上線，路雲飾演隱藏過去並以混混身份生活在麻浦碼頭的張時律，與辛叡恩、朴栖含合作，陣容堅強令人非常期待。



