偶像安全拉警报！YOUNITE恩湖巴西惊遭强吻，BTS Jin也中过招！韩网批：海外粉丝粗鲁又疯狂

正在巴西进行演出的K-POP男团YOUNITE近日遭遇惊险一幕——成员恩湖在行走途中险些被一名当地女粉丝强行索吻，事件通过现场影片曝光后迅速引发舆论哗然，再度掀起对偶像海外活动安全问题的热议。

据巴西媒体《g1 Globo》报导，事件发生於17日巴西圣保罗举办的「第18届韩国文化日」活动期间。当时YOUNITE成员们正穿过人群走动，一名女性突然推开人群冲向恩湖，伸手固定其脸部并试图强吻。 所幸现场工作人员反应迅速，立即制止该女性行为，恩湖也在警卫护送下快速离开现场。



#VIDEO | O grupo #YOUNITE, que iniciou recentemente sua turnê pelo Brasil com um show gratuito em um festival no Bom Retiro, em São Paulo, passou por um episódio desconfortável quando uma vagabunda nojenta beijou o integrante #Eunho à força. pic.twitter.com/ccTeW8nDDe — K-NEWS BRASIL | SORTEIO NO FIXADO (@KNews_Brasil) August 18, 2025

现场影片在社交媒体扩散后引发强烈谴责。当地粉丝直言这是「明显侵犯艺术家私生活与身体自主权的犯罪行为」，强调此类行为已超出追星底线。活动主办方组委会发布官方声明，表示「对此次性骚扰事件深表遗憾」，并重申「任何形式的性骚扰均不可容忍」，承诺将持续维护所有参与者尊严与安全的环境。



YOUNITE经纪公司Brandmusic也紧急发声，指出「近日下班路途中因部份粉丝过度接近导致危及艺人安全的事故」，警告此类行为「可能对艺人及其他现场粉丝造成严重安全隐患」，呼吁「为保障安全，请务必保持适当距离」，强调需要共建「健康安全的粉丝文化」。当事人恩湖则通过粉丝平台淡定回应：「确实有些惊慌，还以为是工作人员...... 但靠反射神经躲开了！我没事的啦~」以轻松语气安抚粉丝担忧。

此次事件再度敲响警钟——随著K-POP全球影响力扩张，偶像海外行程的安全保障与粉丝行为规范已成为亟需重视的议题。此前，防弹少年团成员（BTS）Jin也遭遇过类似事件。去年6月，Jin退伍的隔天在首尔松坡区蚕室室内体育馆举行的「与1000名粉丝拥抱活动」中，有‎两名海外粉丝试图强行亲吻Jin‎。对此，首尔松坡警察署於今年5月，将日本粉丝A某以违反《性暴力处罚法》中「公众密集场所猥亵」罪嫌送交检方。另一名粉丝B某的下落尚未掌握。A某也曾於今年3月因在海外停留而暂停调查，但在返回韩国后自动到案，使调查得以重新展开。



韩国本土业界人士一致认为，如今（韩国）国内艺人与粉丝之间能够保持相对距离，主要原因在於「过去社会上对粉丝文化已有指正与反思，因此粉丝文化逐渐成熟」。数年前韩国国内也曾发生过艺人遭性骚扰的事件。前TEEN TOP成员C.A.P曾在个人YouTube频道上回顾自己退出团队后的演艺活动时表示：「男偶像就不会遭遇性骚扰吗？不，真的会。有人会随意触碰屁股，有人会做出摸胸的动作，那时候整个精神都会陷入混乱。」

如今已有声音指出，海外粉丝的粉丝文化也应向韩国国内水平靠拢。大众文化评论家河在根（音译）表示：「2020年之后，国内几乎没有这类问题被指出，但若发生在海外粉丝身上，就能看出国内外偶像粉丝文化成熟度的差异。过去国内粉丝经常被指责『过於激进、疯狂地追逐偶像』，因此国内粉丝群内出现了自我规范、遵守社会规范的声音。海外的K-pop偶像粉丝文化起步较晚，因此缺乏这类争议经验，未经过充分磨练，所以容易出现不够理性、粗鲁的行为。」

