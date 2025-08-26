小熊维尼来报到！INNISFREE联名系列萌翻天，四款防晒满足夏日全方位需求

今年夏天最甜蜜的消息来了！深受大家喜爱的韩国天然保养品牌INNISFREE，携手全球经典人气角色 **小熊维尼 Winnie the Pooh** 推出限量联名系列！ 看到那些可爱到不行的蜂蜜色包装，还有维尼、跳跳虎、屹耳与小猪带有手绘质感的角色插图，真的让人瞬间被疗愈到！这根本就是把百亩森林的温暖搬到我们的化妆台上啊～

♥ **联名商品一推出就引发抢购潮！**

品牌选择在炎炎夏日推出这个系列真的太贴心了！INNISFREE以其济州岛天然成分和平价有效的产品而闻名，这次结合小熊维尼的疗愈魅力，完全就是为了让大家在忙碌的夏日生活中找到一点甜蜜的小确幸。

最让人心动的是，这次联名系列共推出**七款夏日必备明星商品**，其中**四款不同功效的防晒**根本就是为了满足各种夏日场景而设计的！从日常通勤到户外运动，每一款都能提供全方位的紫外线防护。

☆ **四款防晒各有特色，夏日防护零死角**

• **绿茶玻尿酸保湿防晒精华** - 结合保湿精华成分。玻尿酸成分提供深层补水，而绿茶萃取则是INNISFREE的经典济州岛天然成分。

♦ **维他命C亮白润色防晒霜** - 全新保养型润色防晒。维他命C具有亮白效果，润色功能让肌肤自然透亮，一步就能达到防护与美肌双重效果。

• **玻尿酸保湿水感防晒霜** - 质地超水感。玻尿酸的保湿特性让防晒不再厚重黏腻，水感质地特别适合台湾夏天的气候条件。轻盈的使用感受让日常防晒变得更加舒适。

☆ **向日葵亮颜控油防晒霜** - 清爽雾面。雾面质地能有效控制油光，让肌肤保持清爽不泛油。这款防晒特别适合需要长时间户外活动或容易出油的肌肤使用。



☆ **不只防晒，更有超人气火山泥面膜和控油蜜粉**

除了防晒明星商品外，这次联名系列还包含了INNISFREE的经典热卖商品：

• **超级火山泥毛孔洁净面膜** - 济州岛火山泥成分，深层清洁毛孔，夏天必备的净肤利器

♦ **无油无虑矿物控油蜜粉** - 轻盈定妆，让底妆在炎热夏天也能持久不脱妆

♥ **芥花糖蜜超保湿护唇膏** - 滋润双唇，给予持久保湿呵护

每一款商品的包装都印有色彩缤纷又带有手绘质感的小熊维尼角色插图，类似的Winnie the Pooh美妆联名在全球都引发收藏热潮，粉丝们除了实用性更重视包装的收藏价值。放在化妆包或摆在化妆台上都可爱满分，根本就是每天使用时的疗愈小物！

» **9月1日全台限量上市，错过就要等很久！**

INNISFREE希望透过这次联名，把「温暖、陪伴与日常幸福感」传递给每位使用者。让保养不再是例行公事，更能是一段与小熊维尼共同度过的甜蜜时光。

**《小熊维尼❤INNISFREE联名系列》将於9月1日正式上市**，同步於：

- 全台INNISFREE门市

- INNISFREE官方网站

- 官方线上通路

- 宝雅、康是美限定门市、限定品项贩售

☆ **特别优惠：消费满额赠—小熊维尼午餐保冷袋！** 超实用的维尼限定保冷袋，夏天带便当或饮料都超方便，而且外出时背著也超可爱！

毕竟夏天就是要有可爱的防晒陪伴，才能让每一天的防护都充满期待啊～ ♥☆

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

