GOT7忙内有谦9月底入伍，以陆军军乐队服役！Code Kunst暖叮嘱健康

GOT7忙内有谦，近日由公司AOMG宣布将在9月29日入伍，有谦也在个人IG发布手写信亲自和鸟宝宝（GOT7粉丝）说明。

有谦所属AOMG公告有谦近日接到了「专业特长兵」合格通知，有谦将在9月29日进入训练所进行基础军事训练，接著以陆军军乐队身分履行兵役。AOMG也提醒为防止影响其他军人与眷属，有谦入伍当天不会公开时间及场所，且请大家继续支持会认真服役回归的有谦，最后承诺在其服役期间仍会给予支援。



有谦IG亲笔信写了大大的「To. 鸟宝宝」说：「想对已经在一起12年的鸟宝宝们说，为了国家，会注意身体、健康地入伍，也真的会好好表现。不会受伤，会平安回来，鸟宝宝们也要健康地好好吃饭、好好过日子。无论是满月、新月还是弦月，只要有月亮就想到我，如果想我了，就听著我的歌想念我吧。我也会看著一样的月亮想著大家：要过得更努力了！」

「一年半的时间，会随著过得如何感受有长有短，但我会珍惜时间的，让大家觉得好像很短。希望鸟宝宝们也是一样。我会以不断进步和成长的模样，带著帅气的专辑回归的！爱你们，鸟宝宝（爱心）。



有谦6月才发行第二张正规专辑《Interlunar》，「Interlunar」指的是月相中，娥眉月到残月期间，完全看不见月亮的新月时期，传达「即使不能和相爱之人见面，也明白会再次相见，所以不会害怕也不会伤心」。这也是为什么有谦在手写信里提到了月亮。



▼《Interlunar》两首主打歌〈Interlunar〉、〈Shall We Dance〉



同为AOMG旗下的饶舌歌手Ugly Duck，还有曾合作〈Take You Down〉的音乐制作人WOOGIE、替《Interlunar》助阵写下〈You Call My Name〉的Code Kunst都留言，Code Kunst写下「身体要一直健康」和抱抱符号。



▼〈Take You Down〉&〈You Call My Name〉



顺带一提，目前陆军军乐队除了上月入伍的ASTRO车银优和iKON金东赫之外，还有早一些进入的THE BOYZ上渊、NCT在玹，及UP10TION与X1出身的金佑锡（金宇硕），未来或许有机会见他们同框甚至合作表演。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻