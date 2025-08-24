BTS柾国「最有男人味的魅力之作」热门曲〈Standing Next to You〉MV突破2亿观看！

BTS 防弹少年团成员田柾国（Jung Kook）的热门歌曲〈Standing Next to You〉MV 正式突破 2 亿次观看！恭喜我们的黄金忙内～～～

柾国於 2023 年 11 月发行的个人专辑《GOLDEN》主打歌〈Standing Next to You〉MV，在 24 日凌晨 2 点 24 分左右於 YouTube 上突破 2 亿次观看。



至此，柾国继个人单曲〈Seven〉(feat. Latto) 与〈3D〉(feat. Jack Harlow) 之后，成为第三支突破 2 亿观看次数的个人歌曲 MV。



〈Standing Next to You〉是一首融合了丰富铜管乐演奏、强烈敲击乐，以及柾国充满爆发力嗓音的歌曲，传达出「我们的爱比任何事物都深，无论遭遇什么逆境都会一起走过」的讯息。



MV 中的多场景群舞与新颖的镜头运用令人印象深刻。柾国以极具沉浸感的舞台表现，展现出 2020 年代时期，代表性男 Solo 艺人的真实价值。



〈Standing Next to You〉在发表当时，即以 2023 年 11 月 18 日美国告示牌（Billboard）主流单曲榜《Hot 100》第 5 名进榜，并连续 19 周登上榜单，创下柾国个人歌曲中最长寿的纪录。收录此曲的专辑《GOLDEN》也在 Billboard 主专辑榜《Billboard 200》中以第 2 名进榜，并追平 K-POP Solo 歌手的最高纪录。

