《徵人启弑》李炳宪爆孙艺珍「片场不理童演」被骂翻！网激战「虚伪、人品差」vs「来拍戏不是来当妈」

朴赞郁执导最新惊悚片《徵人启弑》将於本月底上映，近日举办的发布会上，主演孙艺珍坦言结婚生子对於饰演母亲角色有帮助，李炳宪却爆料她在片场的「真面目」，在网上引起热议。

孙艺珍於2022年与演员玄彬结婚并短暂息影专注育儿，此次新作《徵人启弑》是她在2018年《极智对决》后暌违7年重返大银幕，也是产后首部作品。



谈到片中积极守护家人的妻子「美莉」一角，孙艺珍坦言育儿经历对於诠释妻子和母亲的角色很有帮助：「和小孩在一起时，我的模样看起来非常自然，是那种想对家人负责、想承担起温暖的母亲的角色，很积极的母亲的模样。身为妈妈的母性让我更容易投入角色。」



这时李炳宪突然和导演窃窃私语，孙艺珍忍不住问二位在聊什么，李炳宪於是爆料：「她在片场可是另一番模样。」李炳宪解释道，饰演女儿的儿童演员在拍戏间隙不停向二人提出各种问题，李炳宪不断做出回答，导致开机时会忘记应有的情绪状态，而孙艺珍却从来不回答。

同样的情况反复几次之后，李炳宪请孙艺珍也帮忙分担一些提问，但孙艺珍的回答是：「这部份由前辈来负责吧，我需要投入角色感情，无法回答。」李炳宪含蓄地说：「在片场看到她是那样，现在却听到她这样讲，令我觉得... 原来她在心里还是很重视小孩的啊。」



孙艺珍笑著解释道，童演不仅彩排时持续提问，就连开拍前一秒都在发问，而她一方面台词很多，一方面要根据导演的具体指导做出调整，实在无暇回应。 李炳宪一度打断说「我也有台词呢」，孙艺珍则表示「前辈的台词很少啊」，并补充说当时自己还要兼顾开车，李炳宪则是和小孩一起坐在后排座位。



这段对话在发布会上的气氛并无异常，却在网上掀起轩然大波，不少人留言指责孙艺珍虚伪高傲、人品差劲，身为母亲却无视小孩的提问，顶多算一名好演员、却算不上好妻子和好母亲，同时称赞李炳宪风趣幽默，明明在骂人仍保持优雅风度。



也有网友为孙艺珍讲话，指出童演在IG上跟孙艺珍的互动更多，例如PO出孙艺珍送的礼物、炫耀拿到孙艺珍手机号码、在孙艺珍帐号留言等等，认为不能仅凭只言片语判断片场情况，何况孙艺珍是来当演员拍戏，并不是来当保姆。 更有网友指出李炳宪也有不光彩的旧闻，且作为演艺圈大前辈，应该知道这番发言可能会给对方造成负面舆论，指责李炳宪缺乏体谅之心。



此外，《徵人启弑》改编自美国作家唐纳德・ E・韦斯特莱克的小说《斧头》，讲述一名父亲工作多年后突然遭遇解雇，为了守护妻子和两个孩子，在求职过程中做出惊人之举，由李炳宪和孙艺珍主演、《下女的诱惑》《分手的决心》导演朴赞郁执导，将於8月29日在第82届威尼斯影展全球首映并参与角逐金狮奖，亦被选为第30届釜山国际电影节开幕影片。



▽引起热议的记者会片段：



