《超人回来了》沈亨倬与儿子Haru创下了4.9%的最高收视率！超强气势登上「国民儿子」的宝座

KBS2招牌综艺节目《超人回来了》沈亨倬与6个月大的儿子Haru，紧紧握著爸爸手指的一幕，带来了令众人感动的瞬间。

13日（三）播出的第585集《超人回来了》以「某个美好的夏日」为主题，全国收视率达3.4%，最高瞬间收视率更飙到4.9%，延续上升势头。此外，Haru首次登场的影片短短两周就突破330万观看次数，话题性十足。



节目中，沈亨倬带著Haru进行婴幼儿健康检查。在前往医院前，他先到饰品店为「头发浓密宝宝」Haru挑选能凸显魅力的发饰。被儿子可爱模样融化的沈亨倬，还当场透露已与妻子平井沙耶达成共识，计划生到第三胎。朴秀洪称赞他是「爱国者」，沈亨倬则笑言：「原本妻子想生四个，最后协议为三个。她大概是想让我拥有更多的家人吧。」





到医院后，Haru展现出与众不同的社交能力，俘获了线上「干妈干爹」们的心。当检查医师叫他的名字时，他露出迷人的笑眼，并在玩躲猫猫和对镜子咿呀学语时开心不已。朴秀洪惊叹：「Haru怎么这么爱笑！」Haru还大胆抓起第一次见到的摇铃，展现惊人的小手力道与强烈的好奇心，流露出又调皮又萌的一面。





沈亨倬对儿子的自豪滔滔不绝：「他很会摆超人姿势，还能用手抓住脚，肌肉超发达，跳跃能力也很强，让我想干脆把他培养成运动员。」Haru的身高、头围、体重均位於同龄最高等级，果然是国民级的超人宝宝。



甚至在打预防针时，他在针扎下去前仍然平静，虽然瞬间哭了一秒，但被爸爸抱起后立刻破涕为笑，释放出满满的乖巧魅力。



当天最让人动容的场面，是Haru紧紧握住爸爸的手指。感受到儿子小手传来的温度，沈亨倬眼神微微泛泪，对Haru说：「一辈子都不要放开爸爸的手。」他又感慨：「爸爸每天都觉得你有新的变化。」崔智友看后表示：「那一刻真的很感动。」朴秀洪也深有同感：「孩子紧紧抓著父母的手时，真的会让人落泪。」

沈亨倬表示：「听到医生说孩子的健康状况很好，作为爸爸我觉得一定要守护他，直到他能独立生活为止。」



节目播出后，网上也涌现大量暖心留言：「太可爱了，看得忘了时间」、「怎么这么乖又萌」、「Haru要健康长大喔」、「只哭三秒，真是小小力士」、「看Haru就能治愈一天的疲劳」等。《超人回来了》每周三晚间8点30分播出。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻