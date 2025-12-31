《2025 MBC演技大赏》得奖名单：徐康俊首夺大赏「比起开心，更多的是惊讶」姜泰伍＆金世正拿下最佳CP奖

演员徐康俊凭藉《卧底高中》在【2025 MBC演技大赏】典礼上夺得大赏，上台时，曾一起以演员团体「5urprise」活动的《月亮向江边流淌》姜泰伍也上前拥抱并表达祝贺。当晚颁奖嘉宾中，最受瞩目的还有2026全新韩剧《21世纪大君夫人》的主演 IU与边佑锡登场。

昨晚（30日）举行的《2025 MBC演技大赏》中（主持人：金圣柱、李善彬），徐康俊拿到了出道以来的第一个大赏，他在 3 月播毕的热门韩剧《卧底高中》人气再飙升，创下最高收视率 8.3%的好成绩。



上台后，徐康俊接过奖座表示：「如果要说感想的话，比起开心，更多的是不知所措，真的非常惊讶。」难掩惊喜之情。

他接著说：「这部作品是我服完兵役后拍摄的第一部戏，拍摄现场真的让我非常想念。演戏超过 10 年，一直提醒自己要心怀感激，但说实话，有时也会忘记。在军中度过彷佛无穷无尽的岁月时，真的非常想念这里。没想到会透过《卧底高中》拿到这么沉重的奖项，让我既不知所措又感到惊讶。」



此外，他也坦言：「我经常会想到，自己随时都可能被取代。我自认已经想得很多、很努力地在演戏，但环顾四周，比我更努力的人真的很多，优秀的人也非常多。我不禁思考，为什么我会站在这个位置、为什么会拿著这座奖、为什么我能在拍摄现场占有一席之地，怎么想都只觉得是自己运气好。」他接著说：「没有人知道我还能做这份工作多久，但在我结束演艺生涯之前，我都不想被取代。所以，我会继续努力学习，更加认真地思考我的表演。」



《卧底高中》同时也获得「年度电视剧奖」。剧中演员阵容也纷纷抱回奖座，包括秦基周（最优秀演技奖）、金新绿（配角奖）等人。担任今年的电视剧奖颁奖嘉宾的，则是预计於明年上半年播出的《21世纪大君夫人》主演 IU、边佑锡，两人的登场也引发热烈关注。



而《月亮向江边流淌》的姜泰伍&金世正也各自拿下了「迷你剧 最优秀演技奖」以及「最佳情侣奖」，展现超强的CP化学反应。



▼《2025 MBC演技大赏》得奖名单：

大赏：徐康俊《卧底高中》

今年的电视剧奖：《卧底高中》

最优秀演技奖 迷你剧（女）：秦基周《卧底高中》、金世正《月亮向江边流淌》

最优秀演技奖 迷你剧（男）：姜泰伍《月亮向江边流淌》

最优秀演技奖 日日&短幕剧（女）：张伸瑛《吞噬太阳的女子》

最优秀演技奖 日日&短幕剧（男）：宋昶仪《亲切的善珠》

最佳演员奖（女）：李世荣《加州汽车旅馆》

最佳演员奖（男）：郑敬淏《劳务师卢武镇》

优秀演技奖 迷你剧（女）：李善彬《走到月亮为止》

优秀演技奖 迷你剧（男）：罗人友《加州汽车旅馆》

优秀演技奖 日日&短幕剧（女）：尹儿贞《吞噬太阳的女子》

优秀演技奖 日日&短幕剧（男）：吴昶锡《吞噬太阳的女子》

功劳奖：已故 李顺载

最佳情侣奖：姜泰伍、金世正《月亮向江边流淌》

最佳角色奖：晋久《月亮向江边流淌》

配角奖（女）：金新绿《卧底高中》

配角奖（男）：金南喜《月亮向江边流淌》

新人奖（女）：赵雅兰《走到月亮为止》、洪秀珠《月亮向江边流淌》

新人奖（男）：李彩玟《芭妮与哥哥们》、李新英《月亮向江边流淌》

