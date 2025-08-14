新恋综《真正不错的人》海报「照骗」？实拥有金宇彬、孙慏梧、金度妍、雪炫、孔刘明星脸！

tvN全新恋爱综艺新恋综《真正不错的人》找来明星当「爱友」，要介绍他们心中认为「真正不错」的单身朋友一同联谊，这些朋友们「明星脸」还真不少！对比节目原先释出的海报，不少人都觉得「拍丑了」呢！

河廷根→金宇彬、《黑暗荣耀》孙慏梧



《单身即地狱》知名人气男李官熙，从出演者变成了旁观的主持群，介绍了好友河廷根，河廷根一出场就引发女爱友们尖叫，尤其是李美珠和许龄智激动不已，池睿恩还被发现「合不拢嘴」！



到底是有多帅？李官熙表示脸长得像金宇彬，体格像篮球员，男爱友们也认证有金宇彬的氛围！李官熙还保证会把他打造成「第二个李官熙」哩！很快的，第一集河廷根就引发众怒了！河廷根对女生拍背就算了，还直接地搂腰！？李美珠直接站起来对杠李官熙，金南喜也激动地表示无法理解，池睿恩和姜素拉在旁同样摇摇头……幸好(?)李官熙很会看脸色马上道歉，但还是默默称赞「廷根很不错啊！」



虽然爱友们都认证河廷根长得像金宇彬，但观众、网友认为他更像《黑暗荣耀》孙慏梧！也就是演员金建宇！YouTube上有则留言「首先我觉得李官熙的朋友应该和『不错的人』有距离吧ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ说像金宇彬但更像《黑暗荣耀》孙慏梧ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」高达1800赞，看来大家都认同河廷根并非那么「无害」，且更像金建宇无误！另外也有留言说像演员张基龙、南宫珉。

▼河廷根IG



▼金宇彬



▼金建宇



李多蕙→金度延、李伊



上述李美珠为「她」抓狂的那人正是好友李多蕙，李美珠毫不讳言好友天生丽质又漂亮，「长头发简直要疯了，不知道为什么突然剪了短发」。节目上曝光的李多蕙私人照片确实是长发，有种优雅、文青气息，不过实际上和美珠一样很健谈，两个人在访问时还故意恭维对方呢！



节目上并没有提到她长得像谁，不过观众秒联想女团I.O.I、Weki Meki出身的金度延，还有演员李伊！该留言破千赞，你是不是也想到了呢？

▼李多蕙并无公开IG，只能看节目释出的照片了



▼金度妍



姜秀珍→雪炫、夏希罗



退役足球明星金永光，介绍了女性好友姜秀珍，金永光对她赞誉有加，说她唱歌好听又长得很漂亮、没有什么缺点，对她沙哑的声音也表示很有磁性，甚至坦言「以男生的立场来看，很让人很心动」。



姜秀珍黝黑的皮肤露出拥洁白牙齿的笑容，一登场就收到爱友们惊呼，尤其是李美珠疯狂赞叹：「真的很美，我的天啊！」许龄智很快联想到女团AOA出身的演员雪炫，曹世镐也认同！



▼姜秀珍并无公开IG，而下为雪炫



而YouTube倒有个网友说「和夏希罗（演员）一模一样，说是女儿也会相信」，赞数也破千，有则回覆说像正以女团Baby V.O.X回归的演员尹恩惠，亦有人说像演员姜旻儿。

▼姜秀珍也无公开IG，下为夏希罗



▼尹恩惠



▼姜旻儿



金建遇→孔刘、崔政勋



曹世镐节目一开场就遇告好友像孔刘，爱友们因此相当期待。金建遇一头鬈发，一身西装搭上低领内搭T恤，大家都认同很有时尚感，且确实有孔刘的影子！然而金建遇相貌偏娃娃脸，同时拥有了可爱也有孔刘般的成熟感，依照曹世镐和许龄智的整理便是「比较可爱的恐龙相」



▼金建遇IG是公开的，照片显示品味确实非凡，姜素拉在他登场时也说了穿搭有Jannabi的感觉，应是指Jannabi主唱崔政勋。



▼孔刘



▼崔政勋



金信泳→白智媛



池睿恩和金信泳是中学（国中）到现在的好朋友，金信泳身高180公分又被赞许会穿搭，大家都认同很有模特儿的架式！有网友说她很像《安娜》里郑恩彩的妈妈，也就是演员白智媛。

▼金信泳IG



▼白智媛（下图中）



除了上述5位拥明星脸的演出者外，还有金南喜好友「麻浦贵族少爷」吴贤真、姜素拉好友「把美貌藏起来的书虫女孩」崔芝恩，以及许龄智好友「兴趣富翁好感型男人」申东河，他们也让你觉得拥哪些明星脸吗？



而这些出演者们你看好谁和谁牵线成功呢？《真正不错的人》光是第一集精华影片在YouTube就破了33万高点阅次数！一些场面讨论度特别高，还没跟上的快跟上吧！香港Viu每周一深夜更新！

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻