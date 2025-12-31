首度合体！IU甜挽边佑锡亮相MBC，《21世纪大君夫人》预告公开引全场尖叫

边佑锡、IU一合体就炸锅！

30日晚举办的「MBC 2025演技大赏」上，两人主演的话题新剧《21世纪大君夫人》首支预告正式曝光，不只画面华丽、角色设定超有梗，现场粉丝的尖叫声更是原音重现，瞬间把期待值拉到最满。



在众人的欢呼声中「除了身份什么都有」的财阀千金成熙珠（IU 饰），与身为王子却「未能成为国王」的李莞大君（边佑锡 饰），两人的视觉造型终於揭开面纱。 预告中，IU主动提及婚姻：「听说能透过结婚提升身份？」、「要不要和我结婚？」，边佑锡则冷冷回应：「为了区区虚名身份，就想和我结婚？」两人互动充满微妙张力。 IU更对边佑锡眨眼调情，而边佑锡则以「公主抱」回应，画面火花四射，让粉丝直呼「预告太疯狂，睡不著了！」、「光看预告就疯了」等。



这也是边佑锡与 IU 首次在大众面前同台亮相。 当天两人为「年度电视剧奖」颁奖而携手登台，IU 挽著边佑锡的手臂现身，笑说：「我们常穿很华丽的服装见面，但今天特别有用心打扮的感觉。」 边佑锡则坦言自己是第一次参加 MBC 演技大赏，「有点紧张，所以穿得比较正式」，还不忘夸赞IU：「你今天特别漂亮。」IU透露小巧思：「今天戴了马发簪，明年不是马年吗？ 希望能带来好运。」她也表示这是自己首次问候MBC剧集，并拜托大家「请多多喜爱我们的剧」。



接著两人介绍了《21世纪大君夫人》，这是一部以21世纪君主立宪制的大韩民国为背景的浪漫爱情剧，并表示：「希望明年演技大赏，我们能成为年度戏剧奖候补」、「我们会尽全力让它实现」，展现对作品的信心与野心。

