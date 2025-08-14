名画搬上大银幕！朴宝剑领衔《梦游桃源图》，化身王子与金南佶刀光剑影重现朝鲜传奇

男神朴宝剑又有新作啦！据电影相关人士 今日（14 日）透露，他将在新片《梦游桃源图》中饰演朝鲜时代的王子——安平大君。

《梦游桃源图》原本是一幅诞生於1447年（世宗 29 年）的名画，由画家安坚根据安平大君梦游桃源的奇妙经历所绘。 不仅是朝鲜初期文化艺术的集大成之作，还附有安平大君亲笔题跋与诗作，共 23 篇，兼具艺术与书法史价值。

电影将以安平大君和他的哥哥首阳大君（即后来的世祖）为核心，讲述历史上著名的「癸酉靖难」事件——首阳大君为夺权而谏杀辅佐端宗的皇甫仁、金宗瑞等多名重臣的血腥政变。 这次由曾执导《电影就是电影》、《我只是个计程车司机》的张勋导演掌镜，制作公司为「电影社都东」，首阳大君一角则由金南佶出演。



朴宝剑今年的行程满到爆！先是在 Netflix《苦尽柑来遇见你》中掀起「梁宽植旋风」，接著在KBS 2TV音乐节目《The Seasons – 朴宝剑的Cantabile》化身温暖主持人，还在 JTBC《Good Boy》中挑战拳击手角色，展现与以往截然不同的魅力。 如今他更忙著举办粉丝见面会世界巡回，演戏、综艺、见面会三线开花，名副其实的韩娱顶流！

