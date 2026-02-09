《Running Man》最新海报曝光！池锡辰半兽人爷爷造型最抢眼，其他成员搞怪造型观众笑翻

哇～每位成员的造型都很爆笑啊！大家最喜欢谁的造型呢？

8日播出的《Running Man》中，上周的「可观看年龄生存游戏」结果终於揭晓，成员之间的激烈竞争笑点十足。在多位贵人的帮助下，最终由刘在锡夺冠。他不仅保留了自己的图画，还选择了HAHA的作品，没想到最后竟靠随机奶油炸弹决定谁的图画被留下，没有被喷到奶油的才是真正赢家 XD



刘在锡再次获胜，由他决定大家的变装角色，各成员的「装扮喜悲」也因此大相迳庭。首次拍摄官方海报的池睿恩，以让人联想到「秃头」的吐司造型亮相，笑翻全场；池锡辰则化身半人半兽的「半兽人爷爷」，抢尽镜头风采。金钟国以「肌肉喜栋」造型现身，宋智孝化身「Douner」。HAHA则扮成自己的母亲「绒衣玉静」，刘在锡与梁世灿则化身「小卷兄弟」，王子道具与乞丐道具的互动笑点满满，各自的搞笑造型让节目笑声连连。



成员们的个人照与团体照也在官方 IG 公开，立刻掀起粉丝热烈讨论。网友纷纷表示：「池锡辰拿第一吧」、「刘在锡明明夺冠了，他怎么这样」、「睿恩认不出来了」、「明明是冠军，爲什么是小卷王子」、「 HAHA 得了第一名吗」、「但是大家都太适合了，哈哈哈哈」、「今天看放送的时候笑得很开心」、「大家都好认真啊」、「睿恩从萝卜开始，真的是坚强成长的忙内」、「我要笑疯了 哈哈」、「全员都要受罚吗」、「金钟国让我最震惊」等等。



此外，这集节目在「2049收视率」上取得 2.6%，不仅夺下同时间段综艺冠军，也拿下周日综艺全体第一名！尤其值得注意的是，《Running Man》的整体家庭收视率达 4.6%，比上周上升，与「2049收视率」一起刷新今年节目的最高纪录，成绩亮眼。



